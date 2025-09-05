Нардеп объяснил почему нужно время для демобилизации после мира

Военные учения. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Даже в случае достижения мирного соглашения Украине понадобится время для сохранения работы и финансирования оборонной сферы. Поэтому мгновенной демобилизации после окончания войны не будет.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак в эфире программы Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему в Украине не демобилизуют сразу военных даже в случае мира

Он пояснил, что невозможно на следующий день после завершения войны полностью остановить работу военно-промышленного комплекса. По его словам, после подписания договоренностей необходим переходный период, ведь страна должна убедиться, что противник придерживается взятых обязательств.

Кицак отметил, что резкая демобилизация представляла бы риск для безопасности.

"Мы же не можем сразу с линии фронта снять, например, половину армии или какую-то часть армии, провести быструю демобилизацию, и если Россия сразу начнет продвижение на определенных участках фронта, что тогда, сможем ли мы обратно тогда оперативно вернуть? То есть очень много вопросов, и, соответственно, для того, чтобы их не возникало или чтобы планово их постепенно шаг за шагом решать в ходе их возникновения, нужен определенный период времени, от девяти месяцев до года", — сказал Кицак.

Именно поэтому в госбюджете на 2026 год заложено полное финансирование оборонных расходов, после чего возможен постепенный переход к уменьшению военных расходов.

Отдельно Кицак отметил, как не оправдались высокие ожидания от быстрого заключения мира, которые возникли после заявлений президента США Дональда Трампа и американской стороны. По его словам, это подтолкнуло авторитарных лидеров к объединению вокруг Китая и демонстрации силы на международной арене.

Напомним, в Офисе Президента Украины недавно сделали заявление о том, что будет с мобилизацией после окончания войны.

А командир подразделения разведки ВСУ высказался, будут ли добровольцы покидать армию после окончания войны.