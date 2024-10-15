Міноборони підтримало законопроєкт про звільнення військових через загибель неповнорідних родичів

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністерство оборони України підтримало законопроєкт №11531. Йдеться про звільнення з військової служби тих, чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час війни проти російських окупантів.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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Підтримка Міноборони законопроєкту №11531. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"Раніше я добився ухвалення законопроєкту про відстрочку таким людям, тож справедливо було б дати таким людям і звільнитися зі служби", — наголосив Гончаренко.

Він додав, що буде "дотискати" це питання.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, хвороба дружини не є підставою для звільнення чоловіка з армії, навіть якщо у них є дитина. Для цього необхідно офіційне встановлення інвалідності дружини.

Раніше ми писали, які підстави для звільнення з лав ЗСУ діють 2024 року.