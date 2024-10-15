Міноборони підтримало законопроєкт про звільнення військових через загибель неповнорідних родичів

МО схвалило звільнення військових через загибель неповнорідних родичів — нардеп
Міністерство оборони України підтримало законопроєкт №11531. Йдеться про звільнення з військової служби тих, чиї неповнорідні брати та сестри загинули або зникли безвісти під час війни проти російських окупантів.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у вівторок, 15 жовтня.
Звільнення зі служби через загибель неповнорідних родичів
"Раніше я добився ухвалення законопроєкту про відстрочку таким людям, тож справедливо було б дати таким людям і звільнитися зі служби", — наголосив Гончаренко.
Він додав, що буде "дотискати" це питання.
Нагадаємо, хвороба дружини не є підставою для звільнення чоловіка з армії, навіть якщо у них є дитина. Для цього необхідно офіційне встановлення інвалідності дружини.
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