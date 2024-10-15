Минобороны поддержало законопроект об увольнении военных из-за гибели неполнородных родственников

МО одобрило увольнение военных из-за гибели неполнородных родственников — нардеп
Министерство обороны Украины поддержало законопроект №11531. Речь идет об увольнении с военной службы тех, чьи неполнородные братья и сестры погибли или пропали без вести во время войны против российских оккупантов.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 15 октября.
Увольнение со службы из-за гибели неполнородных родственников
"Ранее я добился принятия законопроекта об отсрочке таким людям, поэтому справедливо было бы дать таким людям и уволиться со службы", — подчеркнул Гончаренко.
Он добавил, что будет "дожимать" этот вопрос.
Напомним, болезнь жены не является основанием для увольнения мужа из армии, даже если у них есть ребенок. Для этого необходимо официальное установление инвалидности супруги.
Ранее мы писали, какие основания для увольнения из рядов ВСУ действуют в 2024 году.
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