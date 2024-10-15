Минобороны поддержало законопроект об увольнении военных из-за гибели неполнородных родственников

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министерство обороны Украины поддержало законопроект №11531. Речь идет об увольнении с военной службы тех, чьи неполнородные братья и сестры погибли или пропали без вести во время войны против российских оккупантов.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 15 октября.

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Поддержка Минобороны законопроекта №11531. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

"Ранее я добился принятия законопроекта об отсрочке таким людям, поэтому справедливо было бы дать таким людям и уволиться со службы", — подчеркнул Гончаренко.

Он добавил, что будет "дожимать" этот вопрос.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, болезнь жены не является основанием для увольнения мужа из армии, даже если у них есть ребенок. Для этого необходимо официальное установление инвалидности супруги.

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