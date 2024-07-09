Мобілізація в Україні — чи мобілізують 18-річного студента, який навчається заочно

Студент навчається на заочній формі. Фото: google.com

В Україні продовжується загальна мобілізація. Чоловіків призивають на військову службу аби дати відсіч російському окупанту. Однак в українців і досі залишається багато запитань щодо правил мобілізації. Зокрема, чи можуть забрати до армії 18-річних студентів, які обрали заочну форму навчання.

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На це питання детально відповів адвокат Андрій Межирицький на порталі b2bconsult.

За словами правознавця, тут варто враховувати один важливий нюанс, якщо 18-річний студент стоїть на обліку призовників та має приписне посвідчення, то до 25 років його ніхто не має права мобілізувати без його ж власної згоди, навіть якщо він навчається на заочці.

Водночас, якщо особа до 25 років перебуває на військовому обліку військовозобов'язаних і вибрала заочну форму навчання в університеті, то її можуть забрати до лав ЗСУ.

"Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" розповсюджує свою дію на осіб, що перебувають на обліку військовозобов'язаних та резервістів... існує три види військового обліку: облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів…" — пояснив Андрій Межирицький.

Також щодо мобілізації студентів в Україні висловився адвокат Ростислав Кравець у своєму відео на Youtube:

Раніше ми писали, які є умови для отримання студентами відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли вчитель ризикує втратити право на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, чи мають чоловіки до 25 років стояти на військовому обліку.