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Мобилизация 18-летних студентов-заочников в Украине — что говорит закон

9 июля 2024 23:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — мобилизуют ли 18-летнего студента, который учится заочно
Студент учится на заочной форме. Фото: google.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчин призывают на военную службу, чтобы дать отпор российскому оккупанту. Однако у украинцев до сих пор остается много вопросов относительно правил мобилизации. В частности, могут ли забрать в армию 18-летних студентов, избравших заочную форму обучения.

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На этот вопрос подробно ответил адвокат Андрей Межирицкий на портале b2bconsult.

По словам правоведа, здесь следует учитывать один важный нюанс, если 18-летний студент стоит на учете призывников и имеет приписное удостоверение, то до 25 лет его никто не имеет права мобилизовать без его же согласия, даже если он учится на заочке.

В то же время, если лицо до 25 лет состоит на военном учете военнообязанных и выбрало заочную форму обучения в университете, то его могут забрать в ряды ВСУ.

"Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" распространяет свое действие на лиц, состоящих на учете военнообязанных и резервистов... существует три вида военного учета: учет призывников, военнообязанных и резервистов...", — объяснил Андрей Межирицкий.

Также по поводу мобилизации студентов в Украине высказался адвокат Ростислав Кравец в своем видео на Youtube:

 

Ранее мы писали, какие есть условия получения студентами отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, когда учитель рискует лишиться права на отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, должны ли мужчины до 25 лет стоять на военном учете.

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