Мобилизация 500 тысяч — Павлюк рассказал, есть ли возможность обеспечить всем необходимым

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Фото: koda.gov

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в прошлом году предложил привлечь в ряды армии дополнительно до 500 тысяч человек. В то же время были сомнения, сможет ли Министерство обороны научить и обеспечить такое количество призывников.

Возможно ли это, ответил новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью Радио Свобода.

Мобилизация полмиллиона человек

Павлюк подчеркнул, что в случае призыва 500 тысяч человек ни один из них не попадет на фронт без соответствующего снаряжения и подготовки — Минобороны работает над этим вопросом.

"К этому мы очень придирчиво относимся, особенно сейчас, — к подготовке личного состава. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готовым к действиям", — объяснил Командующий.

А вот по поводу обеспечения мобилизованных личным вооружением и экипировкой он уверен, что военно-политическое руководство уладит этот вопрос.

В то же время несколько сложнее ситуация наблюдается с техникой и боеприпасами большого калибра для артиллерии — здесь также ждут помощь, но от Запада.

"Этот вопрос мы решаем и работаем над ним. Мы работаем во всем мире, чтобы найти тот ресурс, который нужен нашей армии", — добавил Павлюк.

Напомним, начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич рассказал, зачем нужно мобилизовать полмиллиона человек в Украине.

Также по призыву 500 тысяч человек высказался и военный эксперт Павел Нарожный. Он заметил, даже если в ряды Вооруженных сил пойдет столько людей, то их все равно "нереально будет научить и отправить воевать".