Мобілізація в Україні — хто повинен з'явитися в ТЦК без повістки вже з 1 квітня

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ТЦК та СП/Facebook

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані особи повинні дотримуватися усіх правил військового обліку. Зокрема, законодавство передбачає випадки, коли громадяни повинні з'явитися до ТЦК та СП без вручення повістки. За порушення правил передбачена відповідальність.

Які категорії українців зобов'язані прийти до територіального центру комплектування не очікуючи повістки, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, перш за все, варто зауважити, що з січня 2023 року діє Положення КМУ № 1487, яким затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Порядок передбачає обов’язки щодо того, коли та кому необхідно приходити до ТЦК та СП.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Хто зобов'язаний з'явитися без повістки до ТЦК з 1 квітня

В ТЦК без повістки зобов’язані з’явитися такі категорії українців:

всі військовозобов'язані й резервісти, які не оновлювали дані понад п’ять років;

всі військовозобов'язані та резервісти, яким необхідно повідомити про зміну персональних даних, зазначених у ст. 7 ЗУ "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" (в семиденний строк);

всі ВПО від 18 до 60 років, які не стали на військовий облік;

чоловіки для отримання дозволу на зміну місця проживання ― в іншій адміністративній одиниці України (правило діє під час воєнного стану);

чоловіки для зняття з військового обліку у разі виїзду за кордон на строк понад три місяці.

всі чоловіки від 18 до 60 років, які змінили місце проживання й не стали на облік (в семиденний строк для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання);

чоловіки від 18 до 60 років, яких мали зарахувати в запас, але вони не стали на військовий облік;

чоловіки, які втратили військово-обліковий документ;

всі жінки з медичною спеціальністю або професією з 18 до 60 років;

всі військовозобов'язані жінки від 18 до 60 років, які отримали військове звання і проходять військову службу в запасі ― якщо не оновлювали дані про себе;

чоловіки з 17 до 27 років, які не стали на військовий облік призовників.

Крім цього, слід зазначити, що військовозобов'язані чоловіки повинні щороку до 1 жовтня подавати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Додамо, що за порушення військового обліку передбачається адміністративна і кримінальна відповідальність за ст. 210 і 210−1 КУпАП та ст. 337 Кримінального кодексу.

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