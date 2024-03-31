Мобилизация многодетных родителей в 2024 году — адвокат оценил вероятность
В Украине с понедельника, 1 апреля, начинается весенний призыв. Есть категории людей, имеющих отсрочку от службы в армии, в том числе многодетные родители.
Есть ли вероятность мобилизации этой категории граждан в 2024 году, рассказали Факты ICTV.
Мобилизация многодетных родителей
Семья считается многодетной, когда в ней воспитываются трое и более детей, а родители состоят в законном браке.
По словам адвоката АО Legal Strategy Виолеты Монастырской, в соответствии с законом нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.
"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет", — сказала она.
Монастырская отметила, что такие лица могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВВК.
Аналогичное мнение высказал начальник Печерского ТЦК в Киеве Сергей Калугин — многодетные родители имеют право на отсрочку, то есть мобилизовать их не смогут.
Что касается правил мобилизации именно в 2024 году — никакие изменения по призыву многодетных родителей не вносились.
Как подтвердить статус многодетных родителей
Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является соответствующее удостоверение. Чтобы его получить, родители должны обратиться:
- в структурные подразделения по социальной защите населения районных, районных госадминистраций;
- в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных громад;
- Центр предоставления административных услуг.
Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя путем отправки документов по почте или электронной почте.
Напомним, по новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный".
Также мы рассказывали, какие категории украинцев обязаны прийти в ТЦК, не ожидая повестки.
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