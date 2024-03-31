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Мобилизация многодетных родителей в 2024 году — адвокат оценил вероятность

31 марта 2024 14:26
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация многодетных родителей в 2024 году — адвокат оценил вероятность
Сотрудник ТЦК проверяет документы. Иллюстративное фото: соцсети
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с понедельника, 1 апреля, начинается весенний призыв. Есть категории людей, имеющих отсрочку от службы в армии, в том числе многодетные родители.

Есть ли вероятность мобилизации этой категории граждан в 2024 году, рассказали Факты ICTV.

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Мобилизация многодетных родителей

Семья считается многодетной, когда в ней воспитываются трое и более детей, а родители состоят в законном браке.

По словам адвоката АО Legal Strategy Виолеты Монастырской, в соответствии с законом нельзя мобилизовать тех лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации.

"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет", — сказала она.

Монастырская отметила, что такие лица могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВВК.

Аналогичное мнение высказал начальник Печерского ТЦК в Киеве Сергей Калугин — многодетные родители имеют право на отсрочку, то есть мобилизовать их не смогут.

Что касается правил мобилизации именно в 2024 году — никакие изменения по призыву многодетных родителей не вносились.

Как подтвердить статус многодетных родителей

Документом, подтверждающим статус многодетной семьи, является соответствующее удостоверение. Чтобы его получить, родители должны обратиться:

  • в структурные подразделения по социальной защите населения районных, районных госадминистраций;
  • в исполнительные органы городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных громад;
  • Центр предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги можно лично или через законного представителя путем отправки документов по почте или электронной почте.

Напомним, по новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный".

Также мы рассказывали, какие категории украинцев обязаны прийти в ТЦК, не ожидая повестки.

военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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