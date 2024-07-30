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Мобілізація багатодітного батька — чи можуть забрати під час усиновлення третьої дитини

30 липня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка багатодітним батькам - проблеми із усиновленням третьої дитини
Усиновлена дитина з батьками. Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочка для багатодітних батьків може бути надана чоловіків, частина дітей яких — не рідні, а усиновлені. Але в процесі усиновлення третьої дитини такого військовозобов’язаного громадянина можуть мобілізувати, надіславши йому повістку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації частина військовозобов’язаних має право на відстрочку від призову.

Це, зокрема, багатодітні батьки — які мають на утриманні трьох чи більше неповнолітніх дітей. Причому це можуть бути як рідні діти військовозобов’язаного, так і усиновлені.

Чи можуть мобілізувати в процесі усиновлення третьої дитини

Втім, у цьому процесі є нюанс. Якщо у чоловіка є дві дитини, а третю він зараз тільки всиновлює — то його можуть мобілізувати, бо формальної підстави для оформлення відстрочки до моменту остаточного рішення про усиновлення такий громадянин не має.

Як зазначив Юрій Айвазян, такому військовозобов’язаному можуть приходити повістки, ігнорувати які він не має права.

Нагадаємо, що військовозобов’язаний громадянин, який має двох дітей та дружину, вагітну третьою дитиною, не має права на відстрочку. Тільки в той день, коли дружина народить цю дитину, чоловік отримає право на бронювання від мобілізації.

Додамо, що в Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким у ТЦК та СП можуть вимагати від багатодітних батьків додатковий документ. Тепер їм треба нотаріально довести участь у матеріальному утриманні дітей.

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