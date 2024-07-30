Отсрочка многодетным родителям – проблемы с усыновлением третьего ребенка

Усыновленный ребенок с родителями. Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua

Отсрочка для многодетных родителей может быть предоставлена мужчинам, часть детей которых — не родные, а усыновленные. Но в процессе усыновления третьего ребенка такого военнообязанного гражданина могут мобилизовать, прислав ему повестку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время действия военного положения и проведения общей мобилизации часть военнообязанных имеет право отсрочку от призыва.

Это, в частности, многодетные родители, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей. Причем это могут быть как родные дети военнообязанного, так и усыновленные.

Могут ли мобилизовать в процессе усыновления третьего ребенка

Впрочем, в этом процессе есть нюанс. Если у мужчины есть два ребенка, а третий он сейчас только усыновляет — его могут мобилизовать, потому что формального основания для оформления отсрочки до момента окончательного решения об усыновлении такой гражданин не имеет.

Как отметил Юрий Айвазян, такому военнообязанному могут приходить повестки, игнорировать которые он не имеет права.

Напомним, что военнообязанный гражданин, имеющий двоих детей и жену, беременную третьим ребенком, не имеет права на отсрочку. Только в тот день, когда жена родит этого ребенка, мужчина получит право на бронирование от мобилизации.

Добавим, что в Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому ТЦК и СП могут потребовать от многодетных родителей дополнительный документ. Теперь им нужно нотариально доказать участие в материальном содержании детей.