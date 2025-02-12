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Мобілізація без військового квитка — чи можливо це

12 лютого 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в 25 років - чи можуть забрати на війну до отримання документу військовозобов'язаного
Мобілізовані громадяни України. Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянина, якому виповнилося 25 років, можуть мобілізувати навіть до того моменту, коли він оформить собі тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Головним у цій ситуації є не наявність військово-облікового документу, а результат військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація відразу після 25 років

До юристів звернувся студент, якому виповнилося 25 років — тобто із категорії "призовник" він перейшов до нової категорії, "військовозобов’язаного".

Він поцікавився, чи можуть його мобілізувати відразу після досягнення 25-річчя, навіть якщо він не встиг оформити тимчасове посвідчення військовозобов’язаного замість приписного посвідчення.

Ключовим є не документ, а результат ВЛК

Адвокат Юрій Айвазян наголосив у своїй відповіді, що головним у цьому процесі є не наявність того чи іншого документу, а доведення факту придатності до військової служби.

"Спочатку Вас направлять на ВЛК", — пояснив студенту юрист.

Він додав, що саме від результатів військово-лікарської комісії залежатиме доля такого громадянина.

"Якщо Ви будете визнані придатним до проходження служби та не матимете права на відстрочку, Вас мобілізують", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливою є мобілізація громадян до досягнення 25 років.

Додамо, ми повідомляли про те, без якого документа українських студентів можуть мобілізувати.

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