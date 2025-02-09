Мобілізація до 25 років — юристи пояснили, коли це можливо

Український військовий. Фото: 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Юнаки, яким ще не виповнилось 25 років, в Україні є призовниками. Під час дії воєнного стану їх не можуть призвати, але є винятки.

Про це повідомили в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери".

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Як пояснили юристи, українці до 25 років є призовниками. Вони підлягають призову на строкову військову службу та приписані до призовної дільниці. Після виповнення 25 років такі юнаки стають військовозобов'язаними. Їх зараховують у запас, відповідно, такі українці вже підлягають мобілізації.

"Під час дії воєнного стану в Україні призов на строкову військову службу не здійснюється. З цього випливає, що оскільки призовників (осіб у віці від 18 до 25 років) можуть призвати лише на строкову військову службу, що зараз не здійснюється, то під час дії воєнного стану призвати призовника неможливо", — пояснюють юристи.

Як наголошують правники, чинний призовний вік в Україні наразі становить саме 25 років. Однак, якщо юнак закінчив кафедру військової підготовки, він уже є військовозобов'язаними.

"Мобілізувати можуть або чоловіків від 25 років або тих чоловіків, які закінчили кафедру військової підготовки та отримали відповідне звання. Проте на практиці доводиться стикатися із найрізноманітнішими ситуаціями, зокрема, із випадками, коли фактично призовник отримує військово-обліковий документ військовозобов'язаного (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного) або навіть із випадками мобілізації призовників", — зазначають юристи.

Нагадаємо, в Україні для молоді віком від 18 до 24 років розробляють спеціальні військові контракти. Такий контракт передбачатиме службу протягом одного року, але не обійшлося без нюансів.

Деякі військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть потрапити у розшук. Юристи пояснили, в яких випадках це можливо.