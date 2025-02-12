Мобилизация в 25 лет — могут ли забрать на войну до получения документа военнообязанного

Мобилизация без военного билета — возможно ли это
Гражданина, которому исполнилось 25 лет, могут мобилизовать даже до того момента, когда он оформит себе временное удостоверение военнообязанного. Главным в этой ситуации является не наличие военно-учетного документа, а результат военно-врачебной комиссии.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация сразу после 25 лет
К юристам обратился студент, которому исполнилось 25 лет — то есть из категории "призывник" он перешел в новую категорию, "военнообязанного".
Он поинтересовался, могут ли его мобилизовать сразу после достижения 25-летия, даже если он не успел оформить временное удостоверение военнообязанного вместо приписного удостоверения.
Ключевым является не документ, а результат ВВК
Адвокат Юрий Айвазян отметил в своем ответе, что главным в этом процессе является не наличие того или иного документа, а доказательство факта годности к военной службе.
"Сначала Вас направят на ВВК", — пояснил студенту юрист.
Он добавил, что именно от результатов военно-врачебной комиссии будет зависеть судьба такого гражданина.
"Если Вы будете признаны годным к прохождению службы и не будете иметь права на отсрочку, Вас мобилизуют", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли мобилизация граждан до достижения 25 лет.
Добавим, мы сообщали о том, без какого документа украинских студентов могут мобилизовать.
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