Мобилизация в 25 лет — могут ли забрать на войну до получения документа военнообязанного

Мобилизованные граждане Украины. Фото: "Вечірній Київ"

Гражданина, которому исполнилось 25 лет, могут мобилизовать даже до того момента, когда он оформит себе временное удостоверение военнообязанного. Главным в этой ситуации является не наличие военно-учетного документа, а результат военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация сразу после 25 лет

К юристам обратился студент, которому исполнилось 25 лет — то есть из категории "призывник" он перешел в новую категорию, "военнообязанного".

Он поинтересовался, могут ли его мобилизовать сразу после достижения 25-летия, даже если он не успел оформить временное удостоверение военнообязанного вместо приписного удостоверения.

Ключевым является не документ, а результат ВВК

Адвокат Юрий Айвазян отметил в своем ответе, что главным в этом процессе является не наличие того или иного документа, а доказательство факта годности к военной службе.

"Сначала Вас направят на ВВК", — пояснил студенту юрист.

Он добавил, что именно от результатов военно-врачебной комиссии будет зависеть судьба такого гражданина.

"Если Вы будете признаны годным к прохождению службы и не будете иметь права на отсрочку, Вас мобилизуют", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, возможна ли мобилизация граждан до достижения 25 лет.

Добавим, мы сообщали о том, без какого документа украинских студентов могут мобилизовать.