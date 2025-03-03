Інцидент із мобілізацією чоловіка, який вигулював собаку — коментар ТЦК та СП

Собака. Фото ілюстративне: uanimals.org

У соцмережах поширили ролик, на якому видно, як військовослужбовці ТЦК та СП, мобілізувавши чоловіка, залишили посеред вулиці його собаку. Це лише фрагмент відео, який не передає повну картину подій.

У неділю, 2 березня, Волинський ТЦК та СП надав коментар щодо цієї ситуації.

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Військові зазначили, що громадянин, якого зафіксували на відео, порушив військовий облік і всіляко намагався ухилитися від служби. Пройти до ТЦК та СП самостійно чоловік відмовився, а коли військовослужбовці запросили його до службового автомобіля, почав тікати, покинувши свого собаку. Порушника все ж таки доставили до транспортного засобу, а тварину військовий ТЦК та СП супроводив до будинку господаря.

"Сам чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У дворі помешкання військовозобовязаного було ще двоє псів. У підсумку, тварину передали рідним військовозобовязаного", — йдеться в повідомленні ТЦК та СП.

Також військові зазначили, що любов затриманого до тварин взяли до уваги — він служитиме в одному з кінологічних підрозділів.

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