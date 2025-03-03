Инцидент с мобилизацией мужчины, который выгуливал собаку — комментарий ТЦК и СП

Собака. Фото иллюстративное: uanimals.org

В соцсетях распространили ролик, на котором видно, как военнослужащие ТЦК и СП, мобилизовав мужчину, оставили посреди улицы его собаку. Это лишь фрагмент видео, который не передает полную картину событий.

В воскресенье, 2 марта, Волынский ТЦК и СП предоставил комментарий касательно этой ситуации.

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Военные отметили, что гражданин, которого зафиксировали на видео, нарушил воинский учет и всячески пытался уклониться от службы. Пройти в ТЦК и СП самостоятельно мужчина отказался, а когда военнослужащие пригласили его в служебный автомобиль, начал убегать, бросив свою собаку. Нарушителя все же доставили к транспортному средству, а животное военный ТЦК и СП сопроводил к дому хозяина.

"Сам мужчина показал, куда именно следует отвести его собаку. Во дворе дома военнообязанного было еще двое псов. В итоге животное передали родным военнообязанного", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

Также военные отметили, что любовь задержанного к животным приняли во внимание — он будет служить в одном из кинологических подразделений.

Ранее мы сообщали, как проходят боевую военную подготовку юноши в возрасте от 18 до 24 лет, которые согласились служить по контракту. Будущих бойцов тренируют непосредственно на полигонах бригад.

Напомним, юрист Дмитрий Франчук объяснил, кто из военнообязанных может из религиозных убеждений пройти альтернативную службу вместо военной. Речь идет о представителях религиозных организаций, вероучение которых запрещает носить оружие.