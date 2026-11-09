Інвалідність дружини 3 групи: що робити при відмові комісії у відстрочці

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Фото: кадр з відео

Відмова ТЦК у відстрочці через інвалідність дружини не завжди означає відсутність такого права за законом. Найчастіше комісії припускаються формальних помилок або довільно трактують пункт 12, вимагаючи неіснуючі документи. Неправомірні відмови можна оскаржувати і домогтися таким чином законної відстрочки.

Про це повідомив юрист Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Незаконні вимоги комісій для відстрочки по догляду за дружиною з III групою

За пунктом 12 комісії часто висувають додаткову вимогу, яка взагалі не передбачена законодавством для цієї категорії. Від військовозобов'язаних вимагають довести, що їхня дружина потребує постійного стороннього догляду. Ця норма стосується зовсім іншого пункту, і суди вже визнавали подібні рішення військкоматів протиправними.

Інша поширена проблема також стосується випадку, коли ТЦК можуть відмовити із формулюванням "захворювання не входить до переліку". При цьому реальний медичний діагноз жінки ніхто не аналізує.

Щоб почати боротьбу за свої права, військовозобов'язаний повинен отримати офіційну письмову відмову із чітко вказаною причиною. Тільки цей паперовий документ є точкою відліку для оскарження.

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Усі письмові відмови поділяються на формальні та змістові:

Якщо комісія посилається на нестачу документа , неналежне завірення копій або прострочені довідки, достатньо просто усунути ці недоліки та подати пакет документів повторно. Це найшвидший шлях.

неналежне завірення копій або прострочені довідки, достатньо просто усунути ці недоліки та подати пакет документів повторно. Це найшвидший шлях. Формулювання " не встановлено потреби в постійному догляд і" є найсильнішою позицією для оскарження, адже пункт 12 такої вимоги не містить.

і" є найсильнішою позицією для оскарження, адже пункт 12 такої вимоги не містить. Якщо ТЦК пише, що хвороба не входить до переліку, необхідно перевірити відповідність діагнозу та прямо вказати це у заяві.

У разі суперечок щодо категорій захворювань ("діагноз не належить до передбачених законом категорій") знадобляться медичні довідки з точними кодами за класифікатором та фахова правова аргументація.

Як оскаржити неправомірну відмову ТЦК у відстрочці по догляду

Коли причина відмови є змістовою, тобто комісія принципово заперечує наявність права на відстрочку, рішення необхідно оскаржувати.

Першим кроком має стати офіційна скарга до обласного ТЦК та СП. Якщо вищий орган дублює попередню відмову або взагалі ігнорує звернення, єдиним варіантом залишається позов до суду.

Перед початком судового процесу краще проконсультуватися з юристом, щоб переконатися в наявності реальних підстав. Судові спори вимагають значних фінансових та часових витрат.

Також варто враховувати одне ключове юридичне обмеження. Жоден суд не має повноважень самостійно надати громадянину відстрочку замість ТЦК. Суддя може лише скасувати незаконну відмову комісії та зобов'язати військкомат переглянути заяву повторно, враховуючи всі встановлені під час засідання факти. Тому дуже важливо підготувати вичерпний перелік документів та доказів, що дружина справді потребує догляду через свій стан здоров'я.

Новини.LIVE інформували раніше, що військовозобов'язані ризикують раптово втратити право на відстрочку в разі зміни сімейних чи робочих обставин. У Львівському ТЦК та СП навели найчастіші приклади, коли можлива втрата відстрочки без пояснень.

Правила оформлення відстрочки через догляд за батьками також посилили. Кабмін тепер вимагає приносити до ТЦК документи про офіційні компенсаційні виплати або спеціальний акт встановлення догляду. Водночас наявність тяжкохворих батьків не дасть звільнення від служби, якщо в родині є інші повнолітні діти, які зобов'язані за ними доглядати.

Лікарям загрожує відповідальність як за підробку довідок для ухилянтів, так і за відправку до війська людей із реальними протипоказаннями. ЗСУ запускають повну перевірку рішень військово-лікарських комісій, а паралельно аудитори перевірять співробітників ТЦК на помилки та маніпуляції в електронних реєстрах.