Де служать мобілізовані віком 50+ — відповідь юриста

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

В умовах загальної мобілізації призвати до лав захисників України можуть і чоловіків, який уже виповнилося 50 років, адже мобілізаційним вважається вік до 60 років. Щоправда, на передову чоловіків старшого віку зазвичай не відправляють.

Про це в коментарі УНІАН повідомив юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін.

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Мобілізація чоловіків віком від 50 років

За словами правознавця, чоловіків старшого віку у війську намагаються залучати до роботи на тилових посадах. Згідно із директивою командувача Сухопутних військ від 2024 року, громадян віком від 50 до 60 років до служби у бойових підрозділах, як правило, не залучають, оскільки в такому віці в людей зазвичай уже є низка захворювань або травм, унаслідок яких вони є придатними лише до служби у частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних підрозділах і підрозділах логістики.

Мобілізовані зазвичай не обирають собі посаду, однак якщо військовому вже понад 50 років, то під час підписання контракту він зможе обрати, ким хоче бути у війську. Таку людину відправлять у навчальний центр, де в подальшому визначать її спеціалізацію.

За словами експерта, ТЦК та СП зазвичай неактивно мобілізують чоловіків віком 57–58, адже такі громадяни вже близькі до граничного віку.

"У цілому їх мобілізація (чоловіків віком від 57 років, — Ред.) не принесе якихось ефективних результатів, і вони близькі до граничного віку й зможуть звільнитися зі служби на цій підставі або за станом здоров'я, як це часто буває. Якщо вже й постало питання про мобілізацію чоловіка віком понад 55 років, швидше за все, він отримає посаду не на передовій", — підсумував Сергій Ланкін.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що після 9 травня воєнний стан, імовірно, продовжать. Мобілізація теж триватиме.

Раніше офіцер 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Ілля Самойленко заявив, що метою росіян є саботаж мобілізації в Україні. На його думку, ховатися від мобілізації — ганьба.