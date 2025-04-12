Где служат мобилизованные в возрасте 50+ — ответ юриста

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В условиях всеобщей мобилизации призвать в ряды защитников Украины могут и мужчин, которым уже исполнилось 50 лет, ведь мобилизационным считается возраст до 60 лет. Правда, на передовую мужчин старшего возраста обычно не отправляют.

Об этом в комментарии УНІАН сообщил юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин.

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Мобилизация мужчин в возрасте от 50 лет и старше

По словам правоведа, мужчин старшего возраста в армии пытаются привлекать к работе на тыловых должностях. Согласно директиве командующего Сухопутных войск от 2024 года, граждан в возрасте от 50 до 60 лет к службе в боевых подразделениях, как правило, не привлекают, поскольку в таком возрасте у людей обычно уже есть ряд заболеваний или травм, вследствие которых они пригодны только к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных подразделениях и подразделениях логистики.

Мобилизованные обычно не выбирают себе должность, однако если военному уже более 50 лет, то при подписании контракта он сможет выбрать, кем хочет быть в армии. Такого человека отправят в учебный центр, где в дальнейшем определят его специализацию.

По словам эксперта, ТЦК и СП обычно неактивно мобилизуют мужчин в возрасте 57–58 лет, ведь такие граждане уже близки к предельному возрасту.

"В целом их мобилизация (мужчин в возрасте от 57 лет, — Ред.) не принесет каких-то эффективных результатов, и они близки к предельному возрасту и смогут уволиться со службы на этом основании или по состоянию здоровья, как это часто бывает. Если уж и встал вопрос о мобилизации мужчины старше 55 лет, скорее всего, он получит должность не на передовой", — подытожил Сергей Ланкин.

Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что после 9 мая военное положение, вероятно, продолжат. Мобилизация тоже будет продолжаться.

Ранее офицер 12-й бригады спецназначения "Азов" Илья Самойленко заявил, что целью россиян является саботаж мобилизации в Украине. По его мнению, прятаться от мобилизации — позор.