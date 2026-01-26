Служба після 50 років — як мобілізуватимуть українців у січні

Мобілізовані чоловіки 50+. Ілюстративне фото: УНІАН

Мобілізаційні заходи для чоловіків віком від 50 до 60 років у січні 2026 року не зазнали кардинальних змін, проте мають свої особливості щодо розподілу за посадами. Призов цієї категорії громадян залежить від висновку лікарської комісії, наявності дефіцитної спеціальності та реальних потреб фронту.

Про актуальні правила служби для зрілих чоловіків повідомило видання OBOZ.UA.

Куди відправлять служити чоловіків 50+ та як працює відстрочка

Закон залишається суворим. Верхня межа призову — 60 років. Вік 50+ не гарантує звільнення від служби — усе вирішує ВЛК. Якщо медики визнають чоловіка придатним, він може отримати повістку навіть у 59 років. Проте штурмовиками таких новобранців роблять рідко. Армії потрібен їхній досвід у тилу.

Зазвичай чоловіків цієї вікової групи направляють у підрозділи забезпечення або логістики, де вони працюють за фахом. Це дозволяє ефективно використовувати їхні професійні навички без надмірних фізичних навантажень на передовій.

Нагадаємо, ми раніше інформували про те, хто із чолів має право обирати місце проходження ВЛК. Також повідомлялось, хто направляє громадянина на ВЛК після перенесеної операції.