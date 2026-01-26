Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Мобилизация мужчин 50+ — правила призыва в январе и ВВК

Мобилизация мужчин 50+ — правила призыва в январе и ВВК

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 01:30
Служба после 50 лет — как будут мобилизовать украинцев в январе
Мобилизованные мужчины 50+. Иллюстративное фото: УНИАН

Мобилизационные мероприятия для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в январе 2026 года не претерпели кардинальных изменений, однако имеют свои особенности по распределению по должностям. Призыв этой категории граждан зависит от заключения врачебной комиссии, наличия дефицитной специальности и реальных потребностей фронта.

Об актуальных правилах службы для зрелых мужчин сообщило издание OBOZ.UA.

Реклама
Читайте также:

Куда отправят служить мужчин 50+ и как работает отсрочка

Закон остается строгим. Верхний предел призыва — 60 лет. Возраст 50+ не гарантирует освобождение от службы — все решает ВВК. Если медики признают мужчину годным, он может получить повестку даже в 59 лет. Однако штурмовиками таких новобранцев делают редко. Армии нужен их опыт в тылу.

Обычно мужчин этой возрастной группы направляют в подразделения обеспечения или логистики, где они работают по специальности. Это позволяет эффективно использовать их профессиональные навыки без чрезмерных физических нагрузок на передовой.

Напомним, мы ранее информировали о том, кто из глав имеет право выбирать место прохождения ВВК. Также сообщалось, кто направляет гражданина на ВВК после перенесенной операции.

ВСУ военный учет мобилизация ВВК Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации