Служба после 50 лет — как будут мобилизовать украинцев в январе

Мобилизационные мероприятия для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в январе 2026 года не претерпели кардинальных изменений, однако имеют свои особенности по распределению по должностям. Призыв этой категории граждан зависит от заключения врачебной комиссии, наличия дефицитной специальности и реальных потребностей фронта.

Куда отправят служить мужчин 50+ и как работает отсрочка

Закон остается строгим. Верхний предел призыва — 60 лет. Возраст 50+ не гарантирует освобождение от службы — все решает ВВК. Если медики признают мужчину годным, он может получить повестку даже в 59 лет. Однако штурмовиками таких новобранцев делают редко. Армии нужен их опыт в тылу.

Обычно мужчин этой возрастной группы направляют в подразделения обеспечения или логистики, где они работают по специальности. Это позволяет эффективно использовать их профессиональные навыки без чрезмерных физических нагрузок на передовой.

