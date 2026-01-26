Служба после 50 лет — как будут мобилизовать украинцев в январе

Мобилизация мужчин 50+ — правила призыва в январе и ВВК
Мобилизационные мероприятия для мужчин в возрасте от 50 до 60 лет в январе 2026 года не претерпели кардинальных изменений, однако имеют свои особенности по распределению по должностям. Призыв этой категории граждан зависит от заключения врачебной комиссии, наличия дефицитной специальности и реальных потребностей фронта.
Об актуальных правилах службы для зрелых мужчин сообщило издание OBOZ.UA.
Куда отправят служить мужчин 50+ и как работает отсрочка
Закон остается строгим. Верхний предел призыва — 60 лет. Возраст 50+ не гарантирует освобождение от службы — все решает ВВК. Если медики признают мужчину годным, он может получить повестку даже в 59 лет. Однако штурмовиками таких новобранцев делают редко. Армии нужен их опыт в тылу.
Обычно мужчин этой возрастной группы направляют в подразделения обеспечения или логистики, где они работают по специальности. Это позволяет эффективно использовать их профессиональные навыки без чрезмерных физических нагрузок на передовой.
