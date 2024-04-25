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Мобилизация мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей — юрист оценил вероятность

25 апреля 2024 08:32
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей — юрист оценил вероятность
Отец с сыном. Иллюстративное фото: freepik
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и общая мобилизация. Так, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат военному призыву, однако среди них есть категория, имеющая право получить отсрочку. В частности, речь идет о мужчинах, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

Член Ассоциации юристов Украины, юрист LCF Law Group Владимир Романчук в комментарии Фактам ICTV объяснил, при каких условиях мужчины могут получить отсрочку.

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Могут ли мобилизовать мужчин, которые сами воспитывают детей

В период военного положения есть утвержденный список лиц, подлежащих отсрочке от мобилизации. И мужчины, которые сами воспитывают одного или нескольких детей есть среди таких лиц.

"Согласно ст. 23 закона Украины О мобилизации и мобилизационной подготовке, на отсрочку имеют право женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет", — подчеркнул юрист.

Романчук добавил, что право на отсрочку имеют женщины и мужчины, воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы. По его словам, также есть случаи, когда женщины специально оформляют опеку над ребенком на своих мужчин, чтобы они не шли в армию.

"Например, из-за ссоры с мужем, или если жена самостоятельно уклоняется от воспитания ребенка для обеспечения права на отсрочку своему мужу. Поэтому, если жена захочет таким образом предоставить мужу право на отсрочку, создать иллюзию самостоятельного воспитания ребенка, нужно, чтобы именно суд лишил ее родительских прав", — объяснил он.

Однако бывают случаи, что отцу-одиночке пришла повестка. В таком случае юристы советуют прояснить ситуацию и отправить на адрес ТЦК все соответствующие документы, подтверждающие, что вы воспитываете детей самостоятельно. Пойти в армию отец-одиночка может только в том случае, когда сам изъявит желание.

Напомним, недавно юрист объяснил, если мужчине, имеющему бронирование, пришла повестка, его не имеют права мобилизовать. Это в том случае, если бронирование подтверждается выпиской из Приказа Министерства экономики Украины.

Ранее мы писали о том, что изменилось и кто имеет право на бронирование при принятии закона о мобилизации.

дети
мобилизация
война в Украине
отсрочка
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юрист

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