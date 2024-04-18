Закон про мобілізацію — що змінилося та хто має право на бронювання

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Закон про мобілізацію вже ухвалено та офіційно опубліковано, тепер він набере чинності 18 травня. З моменту його ухвалення, змінилися правила для мобілізованих, в тому числі щодо обмежено придатних та військовозобов'язаних, в яких є відстрочка або бронювання від мобілізації.

Що змінилося з моменту ухвалення документа — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Похід до ТЦК та повістки

Відтепер всі військовозобов'язані 18-60 років тепер повинні носити при собі військово-облікові документи. Перевіряти їх мають право працівники ТЦК, поліцейські та прикордонники.

Правила вручення повісток змінено не було, проте було оновлено норми щодо відмовників виконувати вимоги ТЦК:

якщо громадянин не прийде у ТЦК у вказаний на повістці термін, ТЦК має право звернутися в поліцію з вимогою про адміністративне затримання та доставляння його в військкомат;

якщо поліція у разі неможливості виконання цієї вимоги надсилає відповідне сповіщення до ТЦК, за п'ять днів після цього особі надішлють формальну вимогу про виконання його обов'язків як військовозобов'язаного чи резервіста;

якщо протягом 10 календарних днів після вручення вимоги громадянин не виконав своїх обов'язків, то ТЦК має право звертатися до суду. Тоді військовозобов'язаному можуть обмежити право на керування автомобілем під час мобілізації терміном до виконання або відкликання вимоги.

Зауважимо, що закон передбачає, що добровольці, які самі прийдуть до ТЦК для прийняття їх до ЗСУ без повістки, отримають право на двомісячну відстрочку для підготовки та вирішення особистих справ.

Право на бронювання — хто його має

Згідно з законом, бронювання від мобілізації мають:

високопоставлені чиновники;

голови обласних та районних рад;

сільські селищні та міські голови.

Тоді як серед чиновників категорії "Б" та органів місцевого самоврядування — 50% від кількості військовозобов'язаних.

Бронюванню також підлягають працівників:

органів влади;

інших держустанов;

критично важливих для ЗСУ, економіки та життєдіяльності населення підприємств та організацій.

Також бронь мають:

кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, установ та організацій, навіть якщо такі не працюють у перерахованих установах;

працівники культури та медіасфери.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як працівники деяких підприємств можуть отримати бронювання та уникнути призову.

Також стало відомо, що під бронь від мобілізації стали підпадати не тільки співробітники телемарафону й цирку, але й працівники багатьох підприємств та бізнесів з сумнівною "критичною важливістю" в період війни.