Базова військова підготовка - мобілізація після БВП - пояснення юриста

Процес проходження базової військової підготовки. Фото: ЗСУ

Базова військова підготовка є обов’язковою для усіх чоловіків, яким більше 18 років. Але мобілізувати військовозобов’язаних, які пройшли базову військову підготовку, до досягнення 25 років все одно неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Замість строкової служби, як було до 2024 року, в Україні запровадили базову військову підготовку (БВП), яку мають пройти усі чоловіки в період з 18 до 25 років.

Коли мобілізують чоловіків, які пройшли БВП

Базова військова підготовка є обов’язковою для усіх військовозобов’язаних.

Але, зазначив Юрій Айвазян, навіть після проходження базової військової підготовки військовозобов’язані громадяни не можуть бути мобілізовані до досягнення мобілізаційного віку — тобто 25 років.

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