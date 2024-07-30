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Мобилизация мужчин после базовой военной подготовки — что говорит закон

30 июля 2024 18:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базовая военная подготовка – мобилизация после БВП – объяснение юриста
Процесс прохождения базовой военной подготовки. Фото: ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Базовая военная подготовка является обязательной для всех мужчин старше 18 лет. Но мобилизовать военнообязанных, прошедших базовую военную подготовку, до достижения 25 лет все равно невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Новый закон о мобилизации изменил систему подготовки военнообязанных мужчин.

Вместо срочной службы, как было до 2024 года, в Украине была введена базовая военная подготовка (БВП), которую должны пройти все мужчины в период с 18 до 25 лет.

Когда мобилизуют мужчин, прошедших БВП

Базовая военная подготовка обязательна для всех военнообязанных.

Но, отметил Юрий Айвазян, даже после прохождения базовой военной подготовки военнообязанные граждане не могут быть мобилизованы до достижения мобилизационного возраста — то есть 25 лет.

Раньше мы писали, какие вещи необходимо иметь в мобилизованном во время учений и на фронте.

Напомним, мы сообщали, сохраняется ли за мобилизованным работником рабочее место и должность.

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