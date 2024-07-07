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Що варто знати про базову військову підготовку в Україні — пояснення юриста

7 липня 2024 10:10
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Україні — що відомо про базову військову підготовку
Люди проходять військовий вишкіл. Ілюстративне фото: УНІАН
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні, у зв'язку з мобілізацією до лав Збройних сил, передбачається базова військова підготовка для військовозобов'язаних. Вона має стартувати у вересні 2025 року для чоловіків, які визнані придатними для військової служби.

Юридичні аспекти цього явища пояснила адвокатка Марина Бекало.

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Базова військова підготовка в України

Базова загальновійськова підготовка має стартувати з 1 вересня 2025 року, для громадян чоловічої статі, які визнані ВЛК придатними до військової служби, віком від 18-25 років. Жінки можуть взяти в ній участь на добровільних засадах.

Зазначені громадяни України можуть один раз обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Базова військова підготовка буде проводитися:

  • в закладах вищої освіти всіх форм власності;
  • в закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку правоохоронців;
  • у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України (для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також за бажанням).

Проте є і деякі категорії громадян, які звільняються від проходження базової військової служби:

  • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які проходили військову службу.

Затвердженого Порядку проходження базової загальновійськової підготовки уряд наразі не ухвалив.

Раніше ми писали, які речі необхідно мати мобілізованому під час навчань та на фронті.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи зберігається за мобілізованим працівником робоче місце та посада.

Україна мобілізація війна в Україні військовозобов'язані військовослужбовці військова підготовка

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