Мобілізація в Україні — що відомо про базову військову підготовку

Люди проходять військовий вишкіл. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні, у зв'язку з мобілізацією до лав Збройних сил, передбачається базова військова підготовка для військовозобов'язаних. Вона має стартувати у вересні 2025 року для чоловіків, які визнані придатними для військової служби.

Юридичні аспекти цього явища пояснила адвокатка Марина Бекало.

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Базова загальновійськова підготовка має стартувати з 1 вересня 2025 року, для громадян чоловічої статі, які визнані ВЛК придатними до військової служби, віком від 18-25 років. Жінки можуть взяти в ній участь на добровільних засадах.

Зазначені громадяни України можуть один раз обрати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Базова військова підготовка буде проводитися:

в закладах вищої освіти всіх форм власності;

в закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку правоохоронців;

у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України (для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, зайняти посади в органах прокуратури, а також за бажанням).

Проте є і деякі категорії громадян, які звільняються від проходження базової військової служби:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Затвердженого Порядку проходження базової загальновійськової підготовки уряд наразі не ухвалив.

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