Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація чоловіків за кордоном — які особливості та чи варто оновлювати персональні дані arrow

Мобілізація чоловіків за кордоном — які особливості та чи варто оновлювати персональні дані

18 квітня 2024 14:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мобілізація чоловіків за кордоном — які особливості та чи варто оновлювати персональні дані
Паспортний контроль. Фото ілюстративне: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня, він набере чинності вже через місяць. Окрім того, що документ регулює військовий облік, у ньому містяться положення, що стосуються чоловіків, які перебувають за кордоном. 

Чи передбачається для таких мобілізація і чи потрібно їм оновлювати свої дані — розповіли у виданні Еспресо.  

Читайте також:

Мобілізація чоловіків за кордоном

Згідно з новим документом, чоловікам у віці від 18 до 60 зможуть надавати консульські послуги лише у тому випадку, якщо вони своєчасно оновили свої персональні дані. Без відповідного військово-облікового документа вони не зможуть оновити український чи закордонний паспорти. 

Водночас, надання консульських послуг не обмежуватимуть:

  • якщо відбувається процес оформлення посвідчення особи, щоб повернутися в Україну;
  • якщо потрібне надання консульських послуг, які стосуються дітей громадянина України, коли один з батьків є іноземцем або людиною без громадянства;
  • якщо проведення консульських дій відбувається за заявами українців, які перебувають під арештом, були затримані або позбавлені волі за межами України.

Як та де оновити дані за кордоном

Зазначається, що з моменту набуття чинності закону українцям, які перебувають на військовому обліку, дається 60 днів, щоб оновити свої дані, зокрема, контактні дані та місце проживання. 

Відповідну процедуру можна здійснити через електронну адресу, номер телефону, які вказані на офіційному вебпорталі ТЦК СП або в процесі отримання консульських послуг.

Що стосується громадян, яких зняли з військового обліку, то такі повинні повторно стати на облік впродовж 30 днів з моменту набуття чинності закону. 

Нагадаємо, 17 квітня оприлюднено повний текст документа про мобілізацію. 

До слова, у Міноборони заявили про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.

війна
кордон
ЗСУ
військові
мобілізація
війна в Україні
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість