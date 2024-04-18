Мобілізація чоловіків за кордоном — які особливості та чи варто оновлювати персональні дані

Паспортний контроль. Фото ілюстративне: УНІАН

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня, він набере чинності вже через місяць. Окрім того, що документ регулює військовий облік, у ньому містяться положення, що стосуються чоловіків, які перебувають за кордоном.

Чи передбачається для таких мобілізація і чи потрібно їм оновлювати свої дані — розповіли у виданні Еспресо.

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Мобілізація чоловіків за кордоном

Згідно з новим документом, чоловікам у віці від 18 до 60 зможуть надавати консульські послуги лише у тому випадку, якщо вони своєчасно оновили свої персональні дані. Без відповідного військово-облікового документа вони не зможуть оновити український чи закордонний паспорти.

Водночас, надання консульських послуг не обмежуватимуть:

якщо відбувається процес оформлення посвідчення особи, щоб повернутися в Україну;

якщо потрібне надання консульських послуг, які стосуються дітей громадянина України, коли один з батьків є іноземцем або людиною без громадянства;

якщо проведення консульських дій відбувається за заявами українців, які перебувають під арештом, були затримані або позбавлені волі за межами України.

Як та де оновити дані за кордоном

Зазначається, що з моменту набуття чинності закону українцям, які перебувають на військовому обліку, дається 60 днів, щоб оновити свої дані, зокрема, контактні дані та місце проживання.

Відповідну процедуру можна здійснити через електронну адресу, номер телефону, які вказані на офіційному вебпорталі ТЦК СП або в процесі отримання консульських послуг.

Що стосується громадян, яких зняли з військового обліку, то такі повинні повторно стати на облік впродовж 30 днів з моменту набуття чинності закону.

Нагадаємо, 17 квітня оприлюднено повний текст документа про мобілізацію.

До слова, у Міноборони заявили про повне цифрування даних на чоловіків призовного віку.