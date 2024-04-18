Мобилизация мужчин за границей — какие особенности и стоит ли обновлять персональные данные

Паспортный контроль. Фото иллюстративное: УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации 16 апреля, он вступит в силу уже через месяц. Кроме того, что документ регулирует военный учет, в нем содержатся положения, касающиеся мужчин, находящихся за границей.

Предполагается ли для них мобилизация и нужно ли им обновлять свои данные — рассказали в издании Эспрессо.

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Мобилизация мужчин за границей

Согласно новому документу, мужчинам в возрасте от 18 до 60 смогут предоставлять консульские услуги только в том случае, если они своевременно обновили свои персональные данные. Без соответствующего военно-учетного документа они не могут обновить украинский или загранпаспорт.

В то же время предоставление консульских услуг не будут ограничивать:

если происходит процесс оформления удостоверения личности, чтобы вернуться в Украину;

если требуется предоставление консульских услуг, относящихся к детям гражданина Украины, когда один из родителей является иностранцем или человеком без гражданства;

если проведение консульских действий происходит по заявлениям находящихся под арестом украинцев, или тех, кто был задержан или лишен свободы за пределами Украины.

Как и где обновить данные за границей

Отмечается, что с момента вступления закона в силу украинцам, состоящим на военном учете, дается 60 дней, чтобы обновить свои данные, в частности, контактные данные и место жительства.

Соответствующую процедуру можно осуществить по электронному адресу, номеру телефона, указанному на официальном веб-портале ТЦК СП или в процессе получения консульских услуг.

Что касается граждан, которых сняли с военного учета, то они должны повторно встать на учет в течение 30 дней с момента вступления закона в силу.

Напомним, 17 апреля обнародован полный текст документа о мобилизации.

К слову, в Минобороны заявили о полном цифрировании данных на мужчин призывного возраста.