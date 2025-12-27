Відео
Порушенню військового обліку більше року — як зняти

Порушенню військового обліку більше року — як зняти

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 15:25
Порушення мобілізації - як зняти порушення, яким більше року
Перевірка можливих порушень військового обліку. Фото: vinnitsa.info

Якщо військовозобов’язаний громадянин порушив правила військового обліку більше року тому, він має право скасувати це порушення і покарання за нього. Існують два варіанти цього процесу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Владислав Дерій.

Дистанційне зняття порушення

До юристів звернувся громадянин, який раніше порушив правила військового обліку.

Чоловік, наголосивши, що цьому порушенню уже більше року, поцікавився, як він може зняти з себе це порушення і потенційний розшук від ТЦК.

"Щоб спробувати зняти порушення дистанційно — Вам потрібно відправити на адресу ТЦК, де Ви перебуваєте на військовому обліку, рекомендований лист із проханням виключити запис про порушення правил військового обліку з Реєстру "Оберіг", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Владислав Дерій.

Юрист пояснив, що підставою для такого кроку є те, що уже пройшли строки притягнення до адміністративної відповідальності.

Чому краще відвідати ТЦК

Втім, додав Айвазян, на практиці ситуація відрізняється від теореї.

"На жаль, в реаліях сьогодення зняти розшук в дистанційному режимі досить проблематично, адже Ви можете отримати відмову у знятті з розшуку або Вам у відповідь пришлють повістку, тощо", — визнав адвокат.

Тому, додав Юрій Айвазян, ефективніше прибути до ТЦК особисто і вирішити це питання.

порушення військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані реєстр Оберіг
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
