Мобилизация до 25 лет — юристы объяснили, когда это возможно

Украинский военный. Фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Юноши, которым еще не исполнилось 25 лет, в Украине являются призывниками. Во время действия военного положения их не могут призвать, но есть исключения.

Об этом сообщили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

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Кого могут мобилизовать до 25 лет

Как пояснили юристы, украинцы до 25 лет являются призывниками. Они подлежат призыву на срочную военную службу и приписаны к призывному участку. После исполнения 25 лет такие юноши становятся военнообязанными. Их зачисляют в запас, соответственно, такие украинцы уже подлежат мобилизации.

"Во время действия военного положения в Украине призыв на срочную военную службу не осуществляется. Из этого следует, что поскольку призывников (лиц в возрасте от 18 до 25 лет) могут призвать только на срочную военную службу, что сейчас не осуществляется, то во время действия военного положения призвать призывника невозможно", — объясняют юристы.

Как отмечают юристы, действующий призывной возраст в Украине сейчас составляет именно 25 лет. Однако, если юноша закончил кафедру военной подготовки, он уже является военнообязанным.

"Мобилизовать могут или мужчин от 25 лет или тех мужчин, которые закончили кафедру военной подготовки и получили соответствующее звание. Однако на практике приходится сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями, в частности, со случаями, когда фактически призывник получает военно-учетный документ военнообязанного (временное удостоверение военнообязанного) или даже со случаями мобилизации призывников", — отмечают юристы.

Напомним, в Украине для молодежи в возрасте от 18 до 24 лет разрабатывают специальные военные контракты. Такой контракт будет предусматривать службу в течение одного года, но не обошлось без нюансов.

Некоторые военнообязанные мужчины в Украине могут попасть в розыск. Юристы объяснили, в каких случаях это возможно.