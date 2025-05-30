Як у ТЦК прокоментували мобілізацію громадянина РФ до лав українського війська

Цивільний чоловік із представниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Укрінформ

Інформація про те, що у Кременчуці мобілізували громадянина РФ, не відповідає дійсності. Фігурант має українське громадянство.

Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

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За даними військових, жителя Кременчука мобілізували та направили до навчального центру 14 квітня. Військовозобов'язаний написав рапорт, в якому зазначив, що його мають звільнити зі служби через наявність громадянства РФ.

"До Кременчуцького РТЦК та СП надійшов запит від навчального центру із проханням підтвердити наявність у чоловіка громадянства України. У результаті перевірки було встановлено, що чоловік є громадянином України", — йдеться в повідомленні.

Відповідь до навчального центру надішлють найближчим часом.

Раніше з'явилася інформація про те, що громадяна РФ мобілізували, попри наявність у нього російського паспорта. Із відповідним позовом до суду звернулася співмешканка мобілізованого.

Також ми повідомляли, що найближчим часом демобілізації не буде. Росія продовжує збільшувати мобілізаційний ресурс.