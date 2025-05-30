Як у ТЦК прокоментували мобілізацію громадянина РФ до лав українського війська

Мобілізація громадянина РФ — ситуацію прокоментували у ТЦК
Інформація про те, що у Кременчуці мобілізували громадянина РФ, не відповідає дійсності. Фігурант має українське громадянство.
Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.
Як у ТЦК коментують мобілізацію громадянина Росії
За даними військових, жителя Кременчука мобілізували та направили до навчального центру 14 квітня. Військовозобов'язаний написав рапорт, в якому зазначив, що його мають звільнити зі служби через наявність громадянства РФ.
"До Кременчуцького РТЦК та СП надійшов запит від навчального центру із проханням підтвердити наявність у чоловіка громадянства України. У результаті перевірки було встановлено, що чоловік є громадянином України", — йдеться в повідомленні.
Відповідь до навчального центру надішлють найближчим часом.
Раніше з'явилася інформація про те, що громадяна РФ мобілізували, попри наявність у нього російського паспорта. Із відповідним позовом до суду звернулася співмешканка мобілізованого.
Також ми повідомляли, що найближчим часом демобілізації не буде. Росія продовжує збільшувати мобілізаційний ресурс.
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