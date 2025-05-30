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Мобілізація громадянина РФ — ситуацію прокоментували у ТЦК

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Дата публікації: 30 травня 2025 01:30
Як у ТЦК прокоментували мобілізацію громадянина РФ до лав українського війська
Цивільний чоловік із представниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Укрінформ

Інформація про те, що у Кременчуці мобілізували громадянина РФ, не відповідає дійсності. Фігурант має українське громадянство.

Про це повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

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За даними військових, жителя Кременчука мобілізували та направили до навчального центру 14 квітня. Військовозобов'язаний написав рапорт, в якому зазначив, що його мають звільнити зі служби через наявність громадянства РФ.

"До Кременчуцького РТЦК та СП надійшов запит від навчального центру із проханням підтвердити наявність у чоловіка громадянства України. У результаті перевірки було встановлено, що чоловік є громадянином України", — йдеться в повідомленні.

Відповідь до навчального центру надішлють найближчим часом.

Раніше з'явилася інформація про те, що громадяна РФ мобілізували, попри наявність у нього російського паспорта. Із відповідним позовом до суду звернулася співмешканка мобілізованого.

Також ми повідомляли, що найближчим часом демобілізації не буде. Росія продовжує збільшувати мобілізаційний ресурс.

громадянство військовий призов мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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