Как в ТЦК прокомментировали мобилизацию гражданина РФ в ряды украинского войска

Гражданский мужчина с представителями ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Укринформ

Информация о том, что в Кременчуге мобилизовали гражданина РФ, не соответствует действительности. Фигурант имеет украинское гражданство.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

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По данным военных, жителя Кременчуга мобилизовали и направили в учебный центр 14 апреля. Военнообязанный написал рапорт, в котором отметил, что его должны уволить со службы из-за наличия гражданства РФ.

"В Кременчугский РТЦК и СП поступил запрос от учебного центра с просьбой подтвердить наличие у мужчины гражданства Украины. В результате проверки было установлено, что мужчина является гражданином Украины", — говорится в сообщении.

Ответ в учебный центр пришлют в ближайшее время.

Ранее появилась информация о том, что гражданина РФ мобилизовали, несмотря на наличие у него российского паспорта. С соответствующим иском в суд обратилась сожительница мобилизованного.

Также мы сообщали, что в ближайшее время демобилизации не будет. Россия продолжает увеличивать мобилизационный ресурс.