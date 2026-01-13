Люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи не можуть бути мобілізованими, але юристи вказують на нюанси

Людина з інвалідністю. Ілюстративне фото: pexels.com

Особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи не підлягають призову під час мобілізації. Водночас для тих, кому інвалідність встановили після 24 лютого 2022 року, передбачено повторні медогляди.

Про це повідомили юристи системи Безоплатної правничої допомоги, передають "Факти".

Що говориться в законі про мобілізацію людей з інвалідністю

Згідно із українським законодавством, якщо людина має інвалідність — це підстава для відстрочки. Проте є нюанс. Чоловіки віком від 25 до 60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності, встановленою після початку повномасштабної війни, повинні пройти повторне оцінювання.

Хто звільняється від призову

Всі особи з інвалідністю, незалежно від групи. Тимчасово непридатні за станом здоров’я (на 6 — 12 місяців). Призвати таких людей можуть лише за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Повторні огляди

Якщо інвалідність встановили із зазначенням дати повторного огляду, але людина його не пройшла, статус продовжується до ухвалення рішення комісії, але треба уточнювати терміни.

Ті, кому інвалідність призначили до реформи МСЕК, також мають пройти оцінювання. Виняток — люди з ампутаціями чи тяжкими пораненнями, отриманими під час війни.

Люди на території, де йдуть бої

Особи, які живуть на територіях, де тривають або тривали бойові дії, чи на окупованих землях, можуть не проходити оцінювання, але крайній термін — 1 квітня 2026 року. Перелік таких територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції.

Чи можуть мобілізувати людей з ІІІ групою

Так, але лише добровільно і за контрактом. Юристи наголошують: навіть за наявності інвалідності потрібно оформити відстрочку офіційно. Без цього військкомат має право призвати людину.

Підставою є стійкі порушення функцій організму — наслідок хвороби, травми чи вродженої вади. Людина звертається до сімейного лікаря, отримує направлення до медико-соціальної експертної комісії, а потім подає документи до територіального центру комплектування для оформлення відстрочки.

