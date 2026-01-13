Видео
Главная Мобилизация Мобилизация и люди с инвалидностью — юристы о нюансах 2026 года

Мобилизация и люди с инвалидностью — юристы о нюансах 2026 года

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 04:30
Люди с инвалидностью I, II и III группы не могут быть мобилизованными, но юристы указывают на нюансы
Человек с инвалидностью. Иллюстративное фото: pexels.com

Лица с инвалидностью I, II и III группы не подлежат призыву по мобилизации. В то же время для тех, кому инвалидность установили после 24 февраля 2022 года, предусмотрены повторные медосмотры.

Об этом сообщили юристы системы Бесплатной правовой помощи, передают "Факты".

Что говорится в законе о мобилизации людей с инвалидностью

Согласно украинскому законодательству, если человек имеет инвалидность — это основание для отсрочки. Однако есть нюанс. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет с II или III группой инвалидности, установленной после начала полномасштабной войны, должны пройти повторное оценивание.

Кто освобождается от призыва

Все лица с инвалидностью, независимо от группы. Временно непригодные по состоянию здоровья (на 6 — 12 месяцев). Призвать таких людей могут только с их согласия и только по месту жительства.

Повторные осмотры

Если инвалидность установили с указанием даты повторного осмотра, но человек его не прошёл, статус продлевается до принятия решения комиссии, но надо уточнять сроки.

Те, кому инвалидность назначили до реформы МСЭК, также должны пройти оценивание. Исключение — люди с ампутациями или тяжелыми ранениями, полученными во время войны.

Люди на территории, где идут бои

Лица, которые живут на территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия, или на оккупированных землях, могут не проходить оценивание, но крайний срок — 1 апреля 2026 года. Перечень таких территорий утверждает Министерство по вопросам реинтеграции.

Могут ли мобилизовать людей с III группой

Да, но только добровольно и по контракту. Юристы отмечают: даже при наличии инвалидности нужно оформить отсрочку официально. Без этого военкомат имеет право призвать человека.

Основанием являются стойкие нарушения функций организма — следствие болезни, травмы или врожденного порока. Человек обращается к семейному врачу, получает направление в медико-социальную экспертную комиссию, а затем подает документы в территориальный центр комплектования для оформления отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения военно-врачебной комиссии и как это сделать.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки прохождения ВВК, определенные в законодательстве.

мобилизация ВВК лицо с инвалидностью юристы медосмотр
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
