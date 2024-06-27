Мобілізація хлопців до 25 років — Денісова вказала на проблему, кого призвуть

Випуск рекрутів "Азову", які завершили бойову підготовку. Фото: Азов/Facebook

Через воєнний стан та загальну мобілізацію, які були запроваджені внаслідок повномасштабного вторгнення росії, в Україні призивають на військову службу чоловіків віком від 25 до 60 років. Та водночас є категорії громадян, яких можуть мобілізувати до лав ЗСУ до 25 років.

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Деталі розповіла п равозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини та ексомбудсменка Людмила Денісова в етері Еспресо. Вона також вказала на суттєву проблему, яка полягає у соціальній нерівності.

Людмила Денісова. Фото: Людмила Денісова/Facebook

За її словами, є три категорії хлопців до 25 років, які можуть бути мобілізовані. Це:

військовозобов'язані, які не мають 25 років, але проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі;

військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати);

особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

Денісова зазначила, саме щодо останніх є соціальна несправедливість. Адже такі особи не проходили військову службу й не мають військово-облікової спеціальності.

"Є питання відносно тих, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними за Законом "Про військову службу". Їм потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки", — пояснила правозахисниця.

Людмила Денісова закликала народних депутатів підтримати законопроєкт №11379 про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Документ передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто був визнаний обмежено придатним до червня 2024 року.

"Якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо. По віку мають бути рівні умови щодо тих, які не служили, не закінчували військову кафедру, не мають військової підготовки, і стосовно обмежено придатних", — резюмувала Людмила Денісова.

Раніше ми повідомляли, чи можуть отримати відстрочку від мобілізації чоловіки, які навчаються на магістратурі.

Нагадаємо, ми писали, як студенту оформити відстрочку від мобілізації.

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