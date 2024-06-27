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Мобилизация юношей до 25 лет — Денисова назвала категории и указала на проблему

27 июня 2024 23:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация парней до 25 лет — Денисова указала на проблему, кого призовут
Выпуск рекрутов "Азова", завершивших боевую подготовку. Фото: Азов/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за военного положения и всеобщей мобилизации, которые были введены в результате полномасштабного вторжения россии, в Украине призывают на военную службу мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Но есть категории граждан, которых могут мобилизовать в ряды ВСУ до 25 лет.

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Детали рассказала правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека и экс-омбудсменка Людмила Денисова в эфире Еспресо. Она также указала на существенную проблему, которая заключается в социальном неравенстве.

 

Мобилизация юношей до 25 лет - Денисова назвала категории и указала на проблему
Людмила Денисова. Фото: Людмила Денисова/Facebook

По ее словам, есть три категории парней до 25 лет, которые могут быть мобилизованы. Это:

  • военнообязанные, не имеющие 25 лет, но проходившие военную кафедру, являются офицерами запаса и сейчас не учатся на магистратуре;
  • военнообязанные, ранее отслужившие срочную службу (без учета последней демобилизации срочников, которых год не будут мобилизовывать);
  • лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службы в мирное время, или ограниченно годных в военное время. Они тоже военнообязанные.

Денисова отметила, что именно в отношении последних есть социальная несправедливость. Ведь такие лица не проходили военную службу и не имеют военно-учетной специальности.

"Есть вопросы относительно тех, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время, или ограниченно пригодных в военное время. Они тоже являются военнообязанными по Закону "О военной службе". Им нужно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года. Если они будут признаны годными, то могут быть мобилизованы, если нет отсрочки", — пояснила правозащитница.

Людмила Денисова призвала народных депутатов поддержать законопроект №11379 о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Документ предусматривает отсрочку от призыва на военную службу именно тех, кто признан ограниченно годным до июня 2024 года.

"Если они будут признаны годными ВВК, то отсрочку будут предоставлять им до 25 лет. Тогда это будет справедливо. По возрасту должны быть равные условия в отношении тех, которые не служили, не заканчивали военную кафедру, не имеют военной подготовки и в отношении ограниченно годных", — резюмировала Людмила Денисова.

Ранее мы сообщали, могут ли получить отсрочку от мобилизации мужчины, обучающиеся на магистратуре.

Напомним, мы писали, как студенту оформить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, могут ли мобилизовать аспиранта, который учится на контракте.

война
ВСУ
Людмила Денисова
мобилизация
срочники

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