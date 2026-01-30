Мобилизация полицейского - может ли он получить офицерское звание в армии

Бакалавры Академии внутренних дел. Фото: Facebook Академии

Мобилизованный военнослужащий, если он до попадания в ряды Вооруженных сил Украины имел офицерское звание в МВД или другой структуре, может пройти переаттестацию и получить звание офицера ВСУ. Но для этого требуется выполнение двух необходимых условий.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

Мобилизованный офицер МВД и переаттестация

К юристам обратился гражданин Украины, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Мужчина отметил, что он является бакалавром Академии внутренних дел и имеет звание старшего лейтенанта МВД.

Гражданин отметил, что он подал документы на получение армейского офицерского звания, и поинтересовался, может ли он пройти соответствующую переаттестацию и в конце концов получить звание офицера ВСУ.

"Переаттестация возможна только в случае, когда вы будете заключать контракт на офицерскую должность", — отметил в ответе мобилизованному адвокат Юрий Карпенко.

Важна позиция командования

Кроме того, добавил юрист, есть еще одно важное условие для прохождения переаттестации.

"Ваше командование должно дать на это согласие", — подчеркнул Карпенко.

Только после этого мобилизованный офицер МВД будет иметь право пройти переаттестацию и, при условии успешного ее прохождения, получить звание офицера Вооруженных сил Украины.

