Мобилизация полицейского - может ли он получить офицерское звание в армии

Мобилизация из МВД в ВСУ — как получить офицерское звание
Мобилизованный военнослужащий, если он до попадания в ряды Вооруженных сил Украины имел офицерское звание в МВД или другой структуре, может пройти переаттестацию и получить звание офицера ВСУ. Но для этого требуется выполнение двух необходимых условий.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Мобилизованный офицер МВД и переаттестация
К юристам обратился гражданин Украины, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.
Мужчина отметил, что он является бакалавром Академии внутренних дел и имеет звание старшего лейтенанта МВД.
Гражданин отметил, что он подал документы на получение армейского офицерского звания, и поинтересовался, может ли он пройти соответствующую переаттестацию и в конце концов получить звание офицера ВСУ.
"Переаттестация возможна только в случае, когда вы будете заключать контракт на офицерскую должность", — отметил в ответе мобилизованному адвокат Юрий Карпенко.
Важна позиция командования
Кроме того, добавил юрист, есть еще одно важное условие для прохождения переаттестации.
"Ваше командование должно дать на это согласие", — подчеркнул Карпенко.
Только после этого мобилизованный офицер МВД будет иметь право пройти переаттестацию и, при условии успешного ее прохождения, получить звание офицера Вооруженных сил Украины.
