Мобілізація в Україні — майор запасу пояснив, скільки новобранців потрібні ЗСУ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

На нещодавній пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив про можливу додаткову мобілізацію ще 450-500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. Якщо таке рішення дійсно буде ухвалено, то призов такої кількості осіб буде коштувати державі ще 500 млрд гривень.

Чи дійсно Збройні сили потребують додаткової мобілізації такої кількості українців та чи здатна Україна це реалізувати, розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі РБК-Україна.

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Так, за словами Гетьмана, мобілізація дійсно необхідна, однак це будуть не додаткові люди, а заміна тих, хто на війні вже два роки.

"У нас багато людей вже воюють кілька років, їм потрібно давати відпочинок. Повинні бути люди, які їх замінять. Можливо, цих людей, які відвоювали рік чи два, потрібно буде відправляти додому, бо людина так довго не може. Люди віддали все, що у них було — здоров'я, сили", — пояснив експерт.

Він додав, що озвучена потреба в 500 тисяч осіб цілком аргументована, адже якщо військові озвучили саме таку кількість, то вони дійсно мають певну аргументацію.

Чи здатна Україна мобілізувати 500 тисяч чоловіків

Гетьман запевнив, що мобілізувати таку кількість осіб цілком реально, навіть у стислі терміни в три місяці (у перерахунку — приблизно 5500 кожного дня), адже реальна мобілізаційна спроможність країни — декілька мільйонів.

Причому військовий експерт наголосив, що для цього не треба виловлювати людей у спортзалах тощо.

"По-перше, повинно бути зобов’язання носити із собою документи. Патрулі мають право перевіряти їх, передавання повістки має фіксуватися. Росія переводить свою промисловість на воєнні рейки, звернулася до своїх партнерів, готується до серйозних бойових дій. А ми продовжуємо толерантно розповідати, а чи варто, якщо людині не дуже подобається. Наша країна в небезпеці, і небезпека стала ще більшою. Треба починати це усвідомлювати", — резюмував Олексій Гетьман.

128 гірсько-штурмова бригада, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Чому не варто боятися мобілізації

Як підкреслив майор запасу, мобілізація — це не гарантована відправка на фронт, адже в ЗСУ є різні посади й українське військо потребує людей різних спеціальностей, не всі вони стосуються лінії зіткнення.

"Я розумію, що багато хто не хоче мобілізуватися. Тут треба розуміти, що мобілізація — це не обов'язково гвинтівка в руки й на фронт. У ЗСУ дуже багато роботи, крім лінії зіткнення. Інженерна робота, мобільна робота, розвідка, відділення зв'язку, стройова служба, бухгалтерія, служба озброєння. Навіть повинна бути так звана служба оркестру, офіцери по роботі з особовим складом, капелани", — зазначив експерт.

Раніше ми повідомляли, кого зараз найбільше потребують ЗСУ на фронті.

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