Мобилизация может задеть до 500 тыс. человек — какие проблемы впереди

Украинские военные. Фото: image_title

Во время пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация может затронуть 450-500 тыс. украинцев. В то же время возникает вопрос, возможно ли воплотить такие темпы призыва в жизнь.

Удастся мобилизовать в ВСУ людей не для "галочки" в количестве, а для приближения победы рассказал военно-политический обозреватель группы "Інформаційний спротив" Александр Коваленко.

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Так, возникает вопрос, чем обусловлено количество людей, которых может задеть мобилизация и действительно ли потребность в призыве в армию полмиллиона.

Известно, что на фронте в Украине находится около 450 тыс. оккупантов, а чтобы сдерживать это количество необходима армия, насчитывающая как минимум такое же количество бойцов. В то же время они должны быть сосредоточены не только на линии боевых столкновений, но и на территориях вблизи Беларуси, России, Приднестровья и в тылу.

Также необходимо компенсировать не только потери убитыми, ранеными и пленными, но и наиболее главным ротации. Их ждут десятки тысяч украинских военнослужащих, однако пока нет возможности провести ее полноценно.

Кроме того, невозможно одномоментно мобилизовать 450-500 тыс. человек — такой процесс может растянуться минимум в год в случае призыва по 40-50 тыс. ежемесячно.

Важно, что каждый мобилизованный должен пройти базовую подготовку, как это занимает не менее трех месяцев. А после нее должно быть проведено боевое согласование в условиях, максимально приближенных к боевым, что может занять еще месяц.

Такие условия обусловлены тем, что новоиспеченный военный не всегда готов психологически к боевым столкновениям — более 30% потерь именно в подразделениях, которые в первую неделю находятся на позиции. А тщательное боевое согласование позволяет уменьшить этот показатель минимум вдвое.

Поэтому если масштабная мобилизация начнется уже завтра, то первые 40-50 тыс. призывников смогут попасть на фронт для ротации войск только через четыре месяца.

Морально-психологическое состояние и мотивация

Для мобилизованных очень важно морально-психологическое состояние и мотивация проходить службу. Известно, что в Украине еще существуют граждане, которые поддерживают российскую захватническую политику и симпатизируют их планам. Поэтому существует риск попадания в войска и отправки в зону боевых действий и таких украинцев — они могут сдать оккупантам позиции украинских подразделений, наводить вражескую артиллерию и стрелять в спину.

Во избежание такой опасности процесс мобилизации должен включать в себя проверку призывника — психологическое тестирование на надежность и проверка социальных сетей. Этот вопрос можно решить наличием у ТЦК штатных психологов и OSINTеров.

Также важно исследовать проблему с теми гражданами, которые не мотивированы и не хотят защищать Украину — работа с ними должна быть поставлена на совершенно другой уровень, а именно не подготовкой к зоне боевых действий, а больше к тыловой работе. Однако даже в тылу он может оказаться деструктивным, что нанесет только вред армии.

Кроме того, следует создать для военнообязанных условия, которые бы их побуждали защищать родину не по принуждению, а добровольно.

Вспомним начало полномасштабного вторжения — тогда у военкоматов во всех городах стояли очереди из желающих пополнить ряды войск, но многим из них отказали, объяснив, что нужды в добровольцах нет. Поэтому они вернулись к своей жизни в условиях войны.

Теперь нужно найти катализатор, который вернет их желание добровольно встать на защиту государства от врага с рисками для себя. Им могут быть два основных психологических фактора: это страх жестокой действительности и исключительно в положительном ключе пользу.

В то же время, финансовая мотивация должна быть не только в контексте заработной платы для тех, кто на передовой, но и льготы. Речь идет не о бесплатном проезде в транспорте, а, например, гарантии бюджетного места ребенку военного в ЗВО, скидках или льготных условиях кредитования на приобретение имущества и многое другое.

Воплощение всех перечисленных изменений позволит мобилизовывать в ряды Вооруженных сил мотивированных граждан и таким образом приблизить Украину к победе.

Напомним, что майор запаса ВСУ Алексей Гетьман ответил, сколько граждан действительно необходимо мобилизовать в Украине.

Также мы писали, что перед попаданием в ВСУ военнообязанные украинцы должны подготовиться физически. Прежде всего необходимо подготовить спину, а также приучить себя к ежедневным нагрузкам, в частности благодаря бегу.