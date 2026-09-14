Суд скасував рішення щодо мобілізації непридатного чоловіка

Працівник ТЦК та СП перевіряє документи чоловіка. Фото ілюстративне: Reuters

Жителя Волині мобілізували, попри те, що його ще кілька років тому визнали непридатним і виключили з військового обліку. Аби довести, що рішення військкомату було незаконним і звільнитися зі служби, чоловік звернувся до суду. Його позов задовольнили.

Про це йдеться в рішенні, яке Волинський окружний адміністративний суд ухвалив 31 серпня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2020 року ВЛК визнала фігуранта, який мав проблеми зі здоров'ям, непридатним до служби. Після цього його виключили з військового обліку. Попри це, 23 квітня поточного року в Луцьку невідомі на автівках з іноземними номерами затримали чоловіка та відвезли до приміщення ТЦК. У військкоматі в нього забрали документи про непридатність і виключення з військового обліку, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і довідку позаштатної постійно діючої комісії ВЛК, яку видали 13 вересня 2022 року.

За словами позивача, затримання і доставлення до ТЦК відбулися незаконно: без складання жодних адміністративних протоколів. Того ж дня мобілізований пройшов ВЛК — його визнали придатним і направили до військової частини.

Рішення суду

Позивач наголосив, що мобілізувати непридатного, який не перебував на військовому обліку, не мали права. Суддя з ним погодився. Дії ТЦК визнали незаконними. Накази про мобілізацію, зарахування до списків особового складу, переведення до іншої військової частини, а також довідку ВЛК про придатність скасували. Військова частина має звільнити чоловіка зі служби та виключити зі списків особового складу, а із ТЦК стягнули на користь позивача судові витрати: майже дев'ять тисяч гривень.

Читайте також:

Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Зінькова Полтавської області у Viber повідомляв про роботу представників ТЦК і поліції. Чоловіка визнали винним. Суд призначив йому іспитовий строк.

Також Новини.LIVE з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру писав, що житель Вижинського району організував військовозобов'язаному переправлення за кордон. За послугу він отримав 9,5 тисячі доларів. Справу розгляне суд.