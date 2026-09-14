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Мобілізація непридатного: яке рішення ухвалив суд

Ua ru
14 вересня 2026 03:32
Суд скасував рішення щодо мобілізації непридатного чоловіка
Працівник ТЦК та СП перевіряє документи чоловіка. Фото ілюстративне: Reuters

Жителя Волині мобілізували, попри те, що його ще кілька років тому визнали непридатним і виключили з військового обліку. Аби довести, що рішення військкомату було незаконним і звільнитися зі служби, чоловік звернувся до суду. Його позов задовольнили.

Про це йдеться в рішенні, яке Волинський окружний адміністративний суд ухвалив 31 серпня, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами, у лютому 2020 року ВЛК визнала фігуранта, який мав проблеми зі здоров'ям, непридатним до служби. Після цього його виключили з військового обліку. Попри це, 23 квітня поточного року в Луцьку невідомі на автівках з іноземними номерами затримали чоловіка та відвезли до приміщення ТЦК. У військкоматі в нього забрали документи про непридатність і виключення з військового обліку, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і довідку позаштатної постійно діючої комісії ВЛК, яку видали 13 вересня 2022 року. 

За словами позивача, затримання і доставлення до ТЦК відбулися незаконно: без складання жодних адміністративних протоколів. Того ж дня мобілізований пройшов ВЛК — його визнали придатним і направили до військової частини.

Рішення суду 

Позивач наголосив, що мобілізувати непридатного, який не перебував на військовому обліку, не мали права. Суддя з ним погодився. Дії ТЦК визнали незаконними. Накази про мобілізацію, зарахування до списків особового складу, переведення до іншої військової частини, а також довідку ВЛК про придатність скасували. Військова частина має звільнити чоловіка зі служби та виключити зі списків особового складу, а із ТЦК стягнули на користь позивача судові витрати: майже дев'ять тисяч гривень.

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Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП повідомляв, що житель Зінькова Полтавської області у Viber повідомляв про роботу представників ТЦК і поліції. Чоловіка визнали винним. Суд призначив йому іспитовий строк.

Також Новини.LIVE з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру писав, що житель Вижинського району організував військовозобов'язаному переправлення за кордон. За послугу він отримав 9,5 тисячі доларів. Справу розгляне суд.

суд військовий облік мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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