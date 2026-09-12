Жителя Полтавщини засудили за поширення повідомлень про роботу ТЦК

Група оповіщення перевіряє військовозобов’яєчних. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Житель Зінькова Полтавської області перешкоджав роботі груп оповіщення. У Viber він поширював повідомлення про те, де перебувають працівники ТЦК і поліцейські. Знаючи про місця проведення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані свідомо уникали їх. Вину порушника довели в суді. Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності, але у в'язниці він не сидітиме.

Про це 10 вересня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Деталі справи

За даними слідства, фігурант зливав дані про військових і правоохоронців у Viber-спільноту, яку створили спеціально для обміну інформацією про мобілізаційні заходи, блокпости та місця роботи груп ТЦК. У грудні минулого року ця група налічувала понад три тисячі 720 учасників. Обвинувачений публікував там повідомлення щонайменше п'ять разів.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник визнав свою провину. Чоловік раніше не мав судимостей та офіційно працював. Він сприяв розслідуванню та 24 квітня поточного року уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Фігуранта засудили до п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін роком іспитового. Крім того, у засудженого конфіскують мобільний телефон Samsung Galaxy A15 і SIM-картку, адже саме за допомогою них він публікував повідомлення, які заважали групам оповіщення виконувати службові обов'язки.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинську обласну прокуратуру повідомляв, що в Нововолинську Волинської області військовозобов'язаний скоїв напад на працівників ТЦК. Двоє людей постраждали. Під час досудового розслідування нападник перебуватиме під вартою без права внесення застави.

Також Новини.LIVE з посиланням на Суспільне писав, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину по працівниках ТЦК. Інцидент стався, коли представники військкомату перевіряли у військовозобов’язаного документи. Упродовж трьох років порушник перебуватиме на іспитовому строку.