Суд отменил решение о мобилизации непригодного к военной службе мужчины

Сотрудник ТЦК и СП проверяет документы мужчины. Фото иллюстративное: Reuters

Жителя Волыни мобилизовали, несмотря на то, что его еще несколько лет назад признали непригодным и исключили с воинского учета. Чтобы доказать, что решение военкомата было незаконным, и уволиться со службы, мужчина обратился в суд. Его иск удовлетворили.

Об этом говорится в решении, которое Волынский окружной административный суд вынес 31 августа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

Согласно судебным материалам, в феврале 2020 года ВВК признала фигуранта, у которого были проблемы со здоровьем, непригодным к службе. После этого его исключили из воинского учета. Несмотря на это, 23 апреля текущего года в Луцке неизвестные на автомобилях с иностранными номерами задержали мужчину и отвезли в помещение ТЦК. В военкомате у него изъяли документы о непригодности и снятии с воинского учета, в частности временное удостоверение военнообязанного и справку внештатной постоянно действующей комиссии ВВК, выданную 13 сентября 2022 года.

По словам истца, задержание и доставка в ТЦК произошли незаконно: без составления каких-либо административных протоколов. В тот же день мобилизованный прошел ВВК — его признали пригодным и направили в воинскую часть.

Решение суда

Истец подчеркнул, что мобилизовать непригодного, который не состоял на воинском учете, не имели права. Судья с ним согласился. Действия ТЦК признали незаконными. Приказы о мобилизации, зачислении в списки личного состава, переводе в другую воинскую часть, а также справку ВВК о пригодности отменили. Воинская часть должна уволить мужчину со службы и исключить из списков личного состава, а с ТЦК взыскали в пользу истца судебные издержки: почти девять тысяч гривен.

Читайте также:

В течение 30 дней со дня вынесения судебного решения его можно обжаловать. В таком случае дело рассмотрит Восьмой апелляционный административный суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП сообщал, что житель Зинькова Полтавской области в Viber сообщал о работе представителей ТЦК и полиции. Мужчину признали виновным. Суд назначил ему испытательный срок.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Черновицкую областную прокуратуру сообщал, что житель Выжинского района организовал переправку военнообязанного за границу. За эту услугу он получил 9,5 тысячи долларов. Дело рассмотрит суд.