Ограниченно годные, мобилизация этой категории военнообязанных

Мобилизация ограниченно годных — нормы закона 2024 года
В украинском военном законодательстве новый закон о мобилизации упразднил статус "ограниченно годный". Часть бывших ограниченно годных военнообязанных на войну, другая часть будет служить в частях довольствия, ТЦК, военных вузах или учебных центрах.
Об этом говорится в материале NV.
Из ограниченно годных — на фронт
Согласно новому закону о мобилизации в мобилизационном процессе был аннулирован статус "ограниченно годный".
Вместо этого военнообязанные после решений военно-врачебных комиссий получат новые статусы.
Часть из бывших ограниченно применимых получит статус "годный", с уточнением:
- к военной службе;
- к военной службе по контракту;
- к службе в военном резерве;
- для подготовки к участию в МО;
- для участия в МО;
- к службе (работе) в национальном персонале;
- к службе на подлодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения.
Негодность временная или частичная
Также, ввиду результатов ВЛК, бывшие ограниченно годные могут получить статус пригодных к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
Также военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", могут получить статус "временно непригодный" — с обязательным пересмотром решения через 6-12 месяцев.
Напомним, что выехать из Украины могут более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. В частности, проблемы с пересечением границы могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК.
Кроме того, недавно закон запретил выезд из страны еще одной категории мужчин.
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