Ограниченно годные, мобилизация этой категории военнообязанных

Украинские мобилизованные в учебном центре. Фото: Facebook 150 учебного центра Командование Сил ТРО ВСУ

В украинском военном законодательстве новый закон о мобилизации упразднил статус "ограниченно годный". Часть бывших ограниченно годных военнообязанных на войну, другая часть будет служить в частях довольствия, ТЦК, военных вузах или учебных центрах.

Об этом говорится в материале NV.

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Согласно новому закону о мобилизации в мобилизационном процессе был аннулирован статус "ограниченно годный".

Вместо этого военнообязанные после решений военно-врачебных комиссий получат новые статусы.

Часть из бывших ограниченно применимых получит статус "годный", с уточнением:

к военной службе;

к военной службе по контракту;

к службе в военном резерве;

для подготовки к участию в МО;

для участия в МО;

к службе (работе) в национальном персонале;

к службе на подлодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения.

Негодность временная или частичная

Также, ввиду результатов ВЛК, бывшие ограниченно годные могут получить статус пригодных к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Также военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", могут получить статус "временно непригодный" — с обязательным пересмотром решения через 6-12 месяцев.

Напомним, что выехать из Украины могут более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. В частности, проблемы с пересечением границы могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК.

Кроме того, недавно закон запретил выезд из страны еще одной категории мужчин.