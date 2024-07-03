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Мобилизация ограниченно годных — нормы закона 2024 года

3 июля 2024 14:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Ограниченно годные, мобилизация этой категории военнообязанных
Украинские мобилизованные в учебном центре. Фото: Facebook 150 учебного центра Командование Сил ТРО ВСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В украинском военном законодательстве новый закон о мобилизации упразднил статус "ограниченно годный". Часть бывших ограниченно годных военнообязанных на войну, другая часть будет служить в частях довольствия, ТЦК, военных вузах или учебных центрах.

Об этом говорится в материале NV.

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Согласно новому закону о мобилизации в мобилизационном процессе был аннулирован статус "ограниченно годный".

Вместо этого военнообязанные после решений военно-врачебных комиссий получат новые статусы.

Часть из бывших ограниченно применимых получит статус "годный", с уточнением:

  • к военной службе;
  • к военной службе по контракту;
  • к службе в военном резерве;
  • для подготовки к участию в МО;
  • для участия в МО;
  • к службе (работе) в национальном персонале;
  • к службе на подлодках, на надводных кораблях, в морской пехоте, Десантно-штурмовых войсках, специальных сооружениях, подразделениях специального назначения.

Негодность временная или частичная

Также, ввиду результатов ВЛК, бывшие ограниченно годные могут получить статус пригодных к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Также военнообязанные, ранее имевшие статус "ограниченно годный", могут получить статус "временно непригодный" — с обязательным пересмотром решения через 6-12 месяцев.

Напомним, что выехать из Украины могут более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. В частности, проблемы с пересечением границы могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК.

Кроме того, недавно закон запретил выезд из страны еще одной категории мужчин.

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