Мобілізація обмежено придатних, зміни у законі 2024 року

Перевірка документів у процесі мобілізації. Фото: "Обозреватель"

Обмежено придатні військовозобов’язані мають оновити військово-облікові дані, як і усі інші громадяни. Крім того, ця категорія військовозобов’язаних повинна пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Обмежено придатних більше немає

В Україні продовжується процес мобілізації в особливий період. Уже під час повномасштабної війни у національному законодавстві відбулися зміни.

Вони, зокрема, стосуються тих військовозобов’язаних, які до війни отримали статус "обмежено придатний". Цей статус був скасований.

Оновити дані та пройти ВЛК

Адвокат Сергій Айвазян наголосив, що таким громадянам необхідно оновити військово-облікові дані протягом періоду, визначеного новим законом про мобілізацію.

"Оновити дані ви повинні до 18.07.2024 року. Для проходження ВЛК ви маєте отримати повістку", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що за новим законом про мобілізацію, статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним і залишається лише "придатний" та "непридатний". Однак це не означає, що таких чоловіків кинуть на передову, насправді їх мобілізація має враховувати низку критеріїв.

Додамо, раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК.

Також ми повідомляли, хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби.