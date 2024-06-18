Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Обмежено придатні — що про цю категорію говорить новий закон про мобілізацію arrow

Обмежено придатні — що про цю категорію говорить новий закон про мобілізацію

18 червня 2024 15:59
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація обмежено придатних, зміни у законі 2024 року
Перевірка документів у процесі мобілізації. Фото: "Обозреватель"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Обмежено придатні військовозобов’язані мають оновити військово-облікові дані, як і усі інші громадяни. Крім того, ця категорія військовозобов’язаних повинна пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Обмежено придатних більше немає

В Україні продовжується процес мобілізації в особливий період. Уже під час повномасштабної війни у національному законодавстві відбулися зміни.

Вони, зокрема, стосуються тих військовозобов’язаних, які до війни отримали статус "обмежено придатний". Цей статус був скасований.

Оновити дані та пройти ВЛК

Адвокат Сергій Айвазян наголосив, що таким громадянам необхідно оновити військово-облікові дані протягом періоду, визначеного новим законом про мобілізацію.

"Оновити дані ви повинні до 18.07.2024 року. Для проходження ВЛК ви маєте отримати повістку", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що за новим законом про мобілізацію, статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним і залишається лише "придатний" та "непридатний". Однак це не означає, що таких чоловіків кинуть на передову, насправді їх мобілізація має враховувати низку критеріїв.

Додамо, раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК.

Також ми повідомляли, хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
ВЛК
обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор