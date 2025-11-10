Кого не мобілізують через рак — повний перелік рішень ВЛК

Лікар роздивляється знімки. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні придатність до служби для осіб із новоутвореннями визначає військово-лікарська комісія. За результатами огляду ВЛК ухвалює одне з трьох рішень: непридатний до військової служби, придатний для служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, медичних, логістичних, зв’язкових, охоронних та інших підрозділах небойового профілю та придатний.

Які види онкозахворювань за наказом Міноборони №402 дозволяють служити у війську і навпаки не дають стати на захист країни — читайте на Новини.LIVE.

В яких випадках онкологія робить військовозобов'язаних непридатними до військової служби

Непридатність встановлюють насамперед при тяжких, прогресуючих або невиліковних станах, а також за активного перебігу злоякісних процесів.

До таких належать пухлини головного та спинного мозку, а також новоутворення оболонок мозку й ЦНС невизначеного характеру, якщо вони прогресують або спричиняють стійкі паралічі, глибокі парези, виражені порушення чутливості чи трофіки. Сюди ж відносять новоутворення ендокринних залоз невідомої природи з тяжкими наслідками.

Також непридатними визнають осіб зі злоякісними пухлинами кісток і суглобів незалежно від стадії, а також із будь-якими іншими злоякісними новоутвореннями за наявності віддалених метастазів після нерадикального втручання або при прогресуванні чи рецидиві після лікування.

Окрім того, служити у війську не дозволяють гематологічні хвороби: злоякісні новоутворення лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, а також суміжні діагнози, коли потрібне специфічне протипухлинне лікування.

Чи може людина бути непридатною через ремісію

Непридатність встановлюють і у випадках, коли ремісія після повного курсу лікування триває менше трьох років. Так само рішення ухвалюють при мієлодиспластичних синдромах із вираженим анемічним синдромом, що вимагає регулярних переливань, при поліцитемії у мієлофібротичній стадії або з тяжкими тромбогеморагічними ускладненнями, а також при есенціальній тромбоцитемії з ускладненнями, які потребують госпіталізації.

Чи придатна людина до служби в ЗСУ при доброякісних пухлинах

Непридатними до служби у війську вважають й при наявності низки доброякісних, але функціонально тяжких станів:

новоутвореннях нервової системи з прогресуючими неврологічними дефіцитами й больовими синдромами;

масах середостіння зі значними клінічними проявами; ураженнях бронхолегеневого апарату з кровохарканням, бронхостенозом або ателектазом;

новоутвореннях травного тракту, що істотно порушують проходження їжі; ураженнях ендокринних органів із вираженими гормональними зрушеннями;

великих множинних кістах або гемангіомах печінки, що займають понад 30% органа чи мають розмір від 5 см.

