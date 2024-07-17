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Мобилизация после обновления данных — призовут ли в ВСУ всех

17 июля 2024 14:14
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обновление военно-учетных данных, кого мобилизируют
Мобилизированные граждане Украины. Фото: "Вечірній Київ"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Во время двухмесячного действия нового закона о мобилизации военно-учетные данные обновили более 3 миллионов граждан. Это количество существенно превышает потребности ВСУ и мобилизуют далеко не всех.

Об этом сообщил на брифинге директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марко Андрусяк.

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По словам Марка Андрусяка, процесс обновления военно-учетных данных прошло большое количество военнообязанных украинцев.

"На сегодняшний день, по имеющейся у нас информации, обновили данные около 3 млн граждан Украины", — подчеркнул директор департамента МО.

Мобилизируют ли всех

Эта цифра, объяснил Андрусяк, значительно превышает все потребности Вооруженных сил Украины.

"Поэтому не все граждане, обновившие учетные данные, будут призваны на военную службу. Это создано для справедливого подхода, чтобы государство видело всех на военном учете", — отметил представитель Министерства обороны.

Напомним, что народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE заявил, что срок, отведенный на обновление военно-учетных данных, могут быть продлены.

Добавим, ранее юрист объяснила, как будут наказывать украинских мужчин, которых работники ТЦК "поймают" без военного билета.

военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП резерв

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