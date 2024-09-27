Яка кінцева дата у мобілізаційному розпорядженні — термін дії після ВЛК

Мобілізація після ВЛК — чи існує кінцева дата для бойової повістки
У законі не виписана норма про граничну дату, зазначену у мобілізаційному розпорядженні, — мобілізованого можуть відправити до навчального центру як через пару днів, так і через кілька місяців після рішення ТЦК. Але існують обставини, які можуть вплинути на цю дату.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Граничної дати на відправлення не існує
До юристів звернувся із запитанням військовозобов’язаний громадянин — його зацікавило, чи існує якась гранична дата у виписаній повістці на відправлення до навчального центру ЗСУ.
"Таке в законі не передбачено", — пояснив Юрій Айвазян.
Обставини, які можуть вплинути на відправлення мобілізованого
Адвокат підкреслив, що обмежень щодо граничної дати відправлення до лав ЗСУ мобілізованого громадянина взагалі не існує.
"ТЦК може зазначити у мобілізаційному розпорядженні будь-яку дату явки військовозобов'язаного, якщо це не суперечитиме іншим обставинам", — зазначив Айвазян.
Під такими обставинами він назвав хворобу мобілізованого, його тимчасову непридатність та ін.
Нагадаємо, ми пояснювали, чим мобілізаційне розпорядження відрізняється від звичайної повістки.
Також ми писали, у яких ситуаціях можлива відстрочка після мобілізаційного розпорядження.
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