Яка кінцева дата у мобілізаційному розпорядженні — термін дії після ВЛК

Мобілізовані українці. Фото: teren.in.ua

У законі не виписана норма про граничну дату, зазначену у мобілізаційному розпорядженні, — мобілізованого можуть відправити до навчального центру як через пару днів, так і через кілька місяців після рішення ТЦК. Але існують обставини, які можуть вплинути на цю дату.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Граничної дати на відправлення не існує

До юристів звернувся із запитанням військовозобов’язаний громадянин — його зацікавило, чи існує якась гранична дата у виписаній повістці на відправлення до навчального центру ЗСУ.

"Таке в законі не передбачено", — пояснив Юрій Айвазян.

Обставини, які можуть вплинути на відправлення мобілізованого

Адвокат підкреслив, що обмежень щодо граничної дати відправлення до лав ЗСУ мобілізованого громадянина взагалі не існує.

"ТЦК може зазначити у мобілізаційному розпорядженні будь-яку дату явки військовозобов'язаного, якщо це не суперечитиме іншим обставинам", — зазначив Айвазян.

Під такими обставинами він назвав хворобу мобілізованого, його тимчасову непридатність та ін.

Нагадаємо, ми пояснювали, чим мобілізаційне розпорядження відрізняється від звичайної повістки.

Також ми писали, у яких ситуаціях можлива відстрочка після мобілізаційного розпорядження.