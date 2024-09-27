Какая конечная дата в мобилизационном распоряжении – срок действия после ВВК

Мобилизация после ВВК — существует ли предельная дата для боевой повестки
В законе не выписана норма о предельной дате, указанной в мобилизационном распоряжении — мобилизованного могут отправить в учебный центр как через пару дней, так и через несколько месяцев после решения ТЦК. Но есть обстоятельства, которые могут повлиять на эту дату.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Предельной даты на отправку не существует
К юристам обратился с вопросом военнообязанный гражданин — его заинтересовало, существует ли какая-либо предельная дата в выписанной повестке на отправку в учебный центр ВСУ.
"Такое в законе не предусмотрено", — объяснил Юрий Айвазян.
Обстоятельства, которые могут повлиять на отправку мобилизованного
Адвокат подчеркнул, что ограничений по предельной дате отправления в ряды ВСУ мобилизованного гражданина вообще не существует.
"ТЦК может указать в мобилизационном распоряжении любую дату явки военнообязанного, если это не будет противоречить другим обстоятельствам", — отметил Айвазян.
Под такими обстоятельствами он назвал болезнь мобилизованного, его временную непригодность и т.д.
Напомним, мы объясняли, чем мобилизационное распоряжение отличается от обычной повестки.
Также мы писали, в каких ситуациях возможна отсрочка после мобилизационного распоряжения.
Читайте Новини.LIVE!