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Мобилизация после ВВК — существует ли предельная дата для боевой повестки

27 сентября 2024 20:56
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Какая конечная дата в мобилизационном распоряжении – срок действия после ВВК
Мобилизированные украинцы. Фото: teren.in.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В законе не выписана норма о предельной дате, указанной в мобилизационном распоряжении — мобилизованного могут отправить в учебный центр как через пару дней, так и через несколько месяцев после решения ТЦК. Но есть обстоятельства, которые могут повлиять на эту дату.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Предельной даты на отправку не существует

К юристам обратился с вопросом военнообязанный гражданин — его заинтересовало, существует ли какая-либо предельная дата в выписанной повестке на отправку в учебный центр ВСУ.

"Такое в законе не предусмотрено", — объяснил Юрий Айвазян.

Обстоятельства, которые могут повлиять на отправку мобилизованного

Адвокат подчеркнул, что ограничений по предельной дате отправления в ряды ВСУ мобилизованного гражданина вообще не существует.

"ТЦК может указать в мобилизационном распоряжении любую дату явки военнообязанного, если это не будет противоречить другим обстоятельствам", — отметил Айвазян.

Под такими обстоятельствами он назвал болезнь мобилизованного, его временную непригодность и т.д.

Напомним, мы объясняли, чем мобилизационное распоряжение отличается от обычной повестки.

Также мы писали, в каких ситуациях возможна отсрочка после мобилизационного распоряжения.

болезнь мобилизация повестки военнообязанные боевая повестка

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