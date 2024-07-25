Мобілізація в Україні - оформлення відстрочки після мобілізаційного розпорядження

Військово-лікарська комісія. Фото: "НикВести"

Право на відстрочку від мобілізації за станом здоров’я військовозобов’язаний громадянин може отримати навіть після того, як отримав мобілізаційне розпорядження. Для цього треба оскаржити результати останньої військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка навіть після мобілізації

Громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

Новий закон дозволяє це зробити навіть тоді, коли військовозобов’язаний уже отримав повістку на мобілізацію.

"Допоки Вас не включили наказом командира до особового складу військової частини, шанси на відстрочку є", — запевнив Юрій Айвазян.

Що робити військовозобов’язаному

Юрист пояснив, що треба робити у такій ситуації мобілізованому громадянину.

"Для відстрочки на підставі погіршення стану здоров'я треба оскаржити результати останньої військово-лікарської комісії", — підкреслив Айвазян.

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