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Відстрочка після мобілізаційного розпорядження — коли це можливо

25 липня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - оформлення відстрочки після мобілізаційного розпорядження
Військово-лікарська комісія. Фото: "НикВести"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Право на відстрочку від мобілізації за станом здоров’я військовозобов’язаний громадянин може отримати навіть після того, як отримав мобілізаційне розпорядження. Для цього треба оскаржити результати останньої військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

Новий закон дозволяє це зробити навіть тоді, коли військовозобов’язаний уже отримав повістку на мобілізацію.

"Допоки Вас не включили наказом командира до особового складу військової частини, шанси на відстрочку є", — запевнив Юрій Айвазян.

Що робити військовозобов’язаному

Юрист пояснив, що треба робити у такій ситуації мобілізованому громадянину.

"Для відстрочки на підставі погіршення стану здоров'я треба оскаржити результати останньої військово-лікарської комісії", — підкреслив Айвазян.

Раніше ми писали, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Нагадаємо, ми інформували, де отримати документи про загиблих родичів для оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли, чи може отримати відстрочку чоловік, який нещодавно переніс хірургічну операцію та потребує реабілітації.

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