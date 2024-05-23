Мобілізація по-новому — як українцям закордоном оновити свої дані

Військовий з телефоном в руках. Фото: АрміяInform

Зараз українці, які перебувають за кордоном, мають можливість оновити свої дані лише за допомогою застосунку "Резерв+". Проте, найближчим часом ця послуга стане доступною й у консульських установах.

Про це повідомив Кременчуцький районний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook в четвер, 23 травня.

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Оновлення даних в ТЦК

Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більше трьох місяців, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня. Наразі вони це можуть зробити лише у застосунку "Резерв+". Найближчим часом це можна буде зробити у консульських установах.

Скриншот допису Кременчуцького районного ТЦК та СП

Раніше київський військком пояснив, у якому випадку чоловікам треба оновлювати дані саме в ТЦК. Згідно з ним чоловікам призовного віку треба оновити свої облікові дані протягом 60 днів.

Також ми розповідали, що розробка застосунку "Резерв+" обійшлась у суму приблизно 3,4 млн гривень. Основним джерелом коштів були донорські внески.