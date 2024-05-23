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Мобілізація по-новому — як українцям за кордоном оновити свої дані

23 травня 2024 18:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Мобілізація по-новому — як українцям закордоном оновити свої дані
Військовий з телефоном в руках. Фото: АрміяInform
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Зараз українці, які перебувають за кордоном, мають можливість оновити свої дані лише за допомогою застосунку "Резерв+". Проте, найближчим часом ця послуга стане доступною й у консульських установах.

Про це повідомив Кременчуцький районний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook в четвер, 23 травня. 

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Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більше трьох місяців, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня.  Наразі вони це можуть зробити лише у застосунку "Резерв+". Найближчим часом це можна буде зробити у консульських установах. 

Мобілізація по-новому — як українцям закордоном оновити свої дані - фото 1
Скриншот допису Кременчуцького районного ТЦК та СП

Раніше київський військком пояснив, у якому випадку чоловікам треба оновлювати дані саме в ТЦК. Згідно з ним чоловікам призовного віку треба оновити свої облікові дані протягом 60 днів. 

Також ми розповідали, що розробка застосунку "Резерв+" обійшлась у суму приблизно 3,4 млн гривень. Основним джерелом коштів були донорські внески.

українці
мобілізація
закордон
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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