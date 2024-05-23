Коли чоловіки повинні оновити облікові дані у ТЦК

Черга чоловіків біля ТЦК. Фото: соцмережі

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним чоловікам призовного віку треба оновити свої облікові дані протягом 60 днів.

У якому разі треба йти саме до військкомату, розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин у коментарі для hromadske.

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Оновлення даних в ТЦК

Якщо чоловіку у віці 18-60 років треба оновити лише місце проживання, номер телефону, електронну пошту чи, скажімо, прізвище — можна просто актуалізувати інформацію про себе через застосунок у телефоні.

До ТЦК же варто йти, коли потрібна особиста присутність людини: для написання заяви, отримання направлення на проходження ВЛК, коли справа стосується бронювання чи зміни статусу військовозобов’язаного.

"Зазвичай оминути ТЦК намагаються ті, хто не має бронювання і не може розраховувати на відстрочку від мобілізації", — поділився представник столичного військкомату.

Водночас оновити свої дані з 18 травня можна у ЦНАПах — там чергує представник ТЦК та надає консультації щодо військового обліку й інших питань, що перебувають у його компетенції.

У разі, якщо запит виходить за межі повноважень центру адмінпослуг, чоловіка все ж таки відправлять до ТЦК. На думку військкома, співпраця із ЦНАПами надалі розширюватиметься та вони зможуть узяти на себе частину функцій.

Раніше офіцер полку "Азов", учасник оборони "Азовсталі" Владислав Дутчак пояснив катастрофічні наслідки ухилення чоловіків від служби.

А юрист Антон Ревенко розповів, що чоловікам, які не оновлять свої дані у ТЦК або зроблять це несвоєчасно — загрожує штраф. Також їм доведеться сплатити виконавчі збори.