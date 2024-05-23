Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Київський військком пояснив, у якому випадку чоловікам треба оновлювати дані саме в ТЦК arrow

Київський військком пояснив, у якому випадку чоловікам треба оновлювати дані саме в ТЦК

23 травня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Коли чоловіки повинні оновити облікові дані у ТЦК
Черга чоловіків біля ТЦК. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним чоловікам призовного віку треба оновити свої облікові дані протягом 60 днів. 

У якому разі треба йти саме до військкомату, розповів заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин у коментарі для hromadske.

Читайте також:

Оновлення даних в ТЦК

Якщо чоловіку у віці 18-60 років треба оновити лише місце проживання, номер телефону, електронну пошту чи, скажімо, прізвище — можна просто актуалізувати інформацію про себе через застосунок у телефоні. 

До ТЦК же варто йти, коли потрібна особиста присутність людини: для написання заяви, отримання направлення на проходження ВЛК, коли справа стосується бронювання чи зміни статусу військовозобов’язаного.

"Зазвичай оминути ТЦК намагаються ті, хто не має бронювання і не може розраховувати на відстрочку від мобілізації", — поділився представник столичного військкомату.

Водночас оновити свої дані з 18 травня можна у ЦНАПах — там чергує представник ТЦК та надає консультації щодо військового обліку й інших питань, що перебувають у його компетенції.

У разі, якщо запит виходить за межі повноважень центру адмінпослуг, чоловіка все ж таки відправлять до ТЦК.  На думку військкома, співпраця із ЦНАПами надалі розширюватиметься та вони зможуть узяти на себе частину функцій.

Раніше офіцер полку "Азов", учасник оборони "Азовсталі" Владислав Дутчак пояснив катастрофічні наслідки ухилення чоловіків від служби.

А юрист Антон Ревенко розповів, що чоловікам, які не оновлять свої дані у ТЦК або зроблять це несвоєчасно — загрожує штраф. Також їм доведеться сплатити виконавчі збори.

військовий призов
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
чоловіки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ